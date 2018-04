Fußball RSV führt nun Tabelle an

Fußball / HZ

Sportgericht wandelt 1:1 gegen Königsbronn II in 3:0 um.

In der Fußball-Bezirksliga B 5 gibt es einen neuen Tabellenführer. Der RSV Hohenmemmingen profitiert dabei von einem Urteil des Sportgerichts. Am 19. Spieltag trennten sich der RSV und die SG Königsbronn/Oberkochen II mit 1:1. Die Gäste setzten dabei allerdings zwei Akteure ein, die nicht spielberechtigt waren. Diese spielten zuvor für die erste Mannschaft der SG (Kreisliga A 3), ehe sie am gleichen Tag auch in Hohenmemmingen eingesetzte wurden.

Laut Statuten dürfen nur Spieler, die bis zum 1. Juli (Stichtag) das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, aus der höheren in die niedrigere Liga wechseln. Im vorliegenden Fall war dies nicht der Fall. Damit hatte der Einspruch des RSV Erfolg und aus dem 1:1 wurde ein Hohenmemminger 3:0-Sieg. Nun führt der RSV mit 40 Punkten die Tabelle an. Umgekehrt dürfen übrigens Spieler einer klassentieferen Mannschaft immer in der klassenhöheren eingesetzt werden.