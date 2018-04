Punkte am grünen Tisch

Hohenmemmingen / HZ

Nicht gespielt und doch gewonnen hieß es für Hohenmemmingen.

Gestern sollte der neue Spitzenreiter RSV Hohenmemmingen eigentlich beim SV Eglingen-Demmingen spielen. Doch die Gastgeber traten nicht an, sodass die Partie mit 3:0 für Hohenmemmingen gewertet wurde. Am Samstag trennte sich der RSV vom TSV Niederstotzingen mit 2:2. Die Niederstotzinger, die gestern 5:1 in Oggenhausen gewannen, rutschten auf Rang vier ab. Doch der Eindruck täuscht, weil der TSV von allen Spitzenteams die wenigsten Partien bestritten hat.