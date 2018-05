Heidenheim Patrick Mayers Verletzungspech wollte kein Ende nehmen

Heidenheim / Thomas Grüninger

Am Ende hat er kapituliert: Patrick Mayer, der ehemalige Heidenheimer Torjäger, zug nach langer Verletzungsserie mit 30 Jahren einen Schlussstrich.

Als die Karriere Patrick Mayers richtig in Fahrt kam, ging es los mit einer unvergleichlichen Verletzungsserie. Nach Jugendjahren beim SV Beuren, FC Wangen und VfB Stuttgart war er nach Zwischenstationen beim SSV Reutlingen und bei Eintracht Frankfurt II 2009 in Heidenheim gelandet.

Acht Spiele gefehlt

In seiner zweiten Saison beim FCH (2010/11) führte er die Drittliga-Torschützenliste lange Zeit an, konnte aber die letzten acht Spiele nicht mehr absolvieren. Diagnose: Schambeinentzündung. Dennoch wurde Mayer am Ende Torschützenkönig, musste sich die Trophäe aber mit dem Braunschweiger Domi Kumbela teilen (je 19 Tore).

Beim FC Augsburg, der ihn zum Saisonende in die Bundesliga lockte, setzte ihn das Pfeiffersche Drüsenfieber lange außer Gefecht und es reichte bis zur Winterpause nur zu einem Kurzeinsatz. Er kehrte zum FCH zurück.

Beim Spiel in Jena erlitt er einen dreifachen Bänderriss am Sprunggelenk, nachdem er zum Kopfball hochgestiegen und auf einem gegnerischen Fuß gelandet war. Mehrfach musste er sich operieren lassen, weil er unter anhalten Schmerzen litt.

Dann macht das Knie Schwierigkeiten. Die Popliteussehne wies einen Riss auf, musste genäht werden. Doch die Sehne im Knie machte weiter zu schaffen, hinzu kamen Rückenprobleme.

„Es kam, wie es kommen sollte“

Wiesbaden war 2015 seine nächste Station. Auch beim Drittligisten warfen ihn immer wieder Verletzungen zurück. Zuletzt beim SV Waldhof hatte er unter anderem mit einem Muskelfaserriss zu kämpfen. Enttäuscht ist Mayer über seinen Karriereverlauf dennoch nicht: „Entscheidend war die Verletzung am Sprunggelenk, auf der sich die folgenden Blessuren aufbauten. Ohne sie wäre meine Laufbahn vielleicht anders verlaufen. Aber ich bin trotzdem stolz auf das Erreichte. Es ist so gekommen, wie es eben kommen sollte.“