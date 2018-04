Gerstetten Optimale Ausbeute für den VfL Gerstetten

Gerstetten / HZ

Dem 5:1 gegen Ebnat folgt am Ostermontag ein 2:1-Auswärtssieg in Unterkochen.

Auf dem engen Unterkochener Kunstrasen ließen die Gastgeber in der Anfangsphase gleich zwei ganz dicke Chancen ungenutzt. Außerdem waren die Gastgeber nach Freistößen aus dem Halbfeld brandgefährlich.

Nach einem solchen fiel dann auch der Führungstreffer durch einen Kopfball von Mittelbach. Kurz vor der Pause kam Gerstetten zum glücklichen Ausgleich, nach einem abgewehrten Eckball knallte Oguzhan Cay den Ball vom Strafraumeck in den Winkel zum 1:1. Nach der Pause passte der VfL seine Spielweise den Gegebenheiten an und agierte mit langen Bällen. So entwickelte sich keine besonders ansehnliche Partie. Der eingewechselte Matthias Mack scheiterte mit einem Kopfball zunächst an FV-Keeper Schlipf. Im zweiten Anlauf klappte es dann aber besser, Meliksah Evrensel und Cay spielten sich auf rechts durch, die Flanke fand Jonas Eckardt, Schlipf prallte den Ball nach vorn, Mack staubte zum 2:1 ab. VfL: Baum - Meier, Häcker, Gentner, Färber (90. Senlikoglu) - Polzer, J. Eckardt - Kässmeyer, Cay (88. F. Eckardt), Evrensel - Follath (68. Mack)

Starke Schlussphase

Gegen Ebnat konnten die Gäste vor der Pause das Spiel ausgeglichen gestalten und kamen nach dem Gerstetter Führungstreffer von André Färber nach toller Vorarbeit von Edis Yoldas (22.) nicht unverdient zum 1:1 durch einen direkt verwandelten Freistoß von SVE-Torjäger Simon Fischer.

Nachdem Oguzhan Cay den VfL zehn Minuten nach Wiederbeginn per Flachschuss (wieder war Yoldas der Vorbereiter) erneut in Führung gebracht hatte, traf Fischer wenig später mit seinem zweiten Freistoß den Pfosten.

In der Folge spielten die Blau-Weißen aber ihre ganze Klasse aus. Beim 3:1 klatschte Ebnats Schlussmann einen Yoldas-Schuss nach vorn ab, wo Marcel Kässmeyer richtig stand, dem 4:1 ging eine glänzende Balleroberung von Julian Polzer voraus, der den Torschützen Meliksah Evrensel bediente. Beim 5:1 bediente Yoldas wiederum Jonas Eckardt, der zum Endstand vollendete. VfL: Horst - Fallabeck (46. Evrensel), Follath (46. Häcker), Gentner, Meier (85. Mack) - Polzer, J. Eckardt - Kässmeyer, Cay, Färber (85. Senlikoglu) - Yoldas