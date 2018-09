Fußball Ohne Fleiß kein Preis

Gschwend / Hans Buchhofer

In der B2 Ostwürttemberg beendete der SV Hussenhofen auch das fünfte Spiel mit einem Sieg: Gegen den FC Eschach gab es ein 4:2. Betrachtet man noch das Torverhältnis des Spitzenreiters, dann dürfte sich der SV Hussenhofen so schnell nicht vom Spitzenplatz verdrängen lassen. Der SVH spielt morgen beim Schlusslicht FC Mögglingen II und wird den sechsten Sieg in Folge einfahren.

Der Tabellenzweite TSV Heubach II erwartet den TSV Ruppertshofen, der bislang eine ausgeglichene Bilanz erzielen konnte, aber in Heubach kaum um eine Niederlage herumkommen wird. Gut im Rennen liegt auch der SV Lautern auf Platz 3. Der SV dürfte diese Platzierung auch im Heimspiel gegen den VfL Iggingen II nicht aufs Spiel setzen, zumal die Gäste auswärts noch nicht überzeugen konnten.

Der SV Göggingen hat zu Hause noch kein Spiel verloren und will gegen den Vorletzten TSV Böbingen II den vierten Saisonsieg erringen. Schließlich ist auch der TV Heuchlingen II beim FC Schechingen II zu favorisieren.

TSF Gschwend - TSV Bartholomä

Die Gschwender haben es morgen mit dem TSV Bartholomä mit einem echten Schwergewicht zu tun. Die Gäste – in der vergangenen Saison Vizemeister hinter der SGM Hohenstadt/Untergröningen – konnten zwar bisher noch nicht den Beweis bringen, dass sie ganz vorne mitmischen können. Aber dazu möchte der Tabellensechste in Gschwend die Weichen stellen. Die Gastgeber konnten von ihren drei Heimspielen lediglich eines gewinnen und zeigten gegen den TSV Böbingen II trotz des Sieges keine überzeugende Leistung. Das Ziel der Gschwender dürfte klar sein, gegen den TSV Bartholomä muss eine Steigerung erfolgen. Letztmals trafen die beiden Mannschaften in der Saison 2013/14 aufeinander. In der Vorrunde konnten die Gschwender dem späteren Vizemeister (hinter dem SV Frickenhofen) zu Hause ein 2:2 abtrotzen. Die TSF wurden nach dieser Saison in die Staffel B1 versetzt und kehrten erst in dieser Saison wieder in die B2 zurück.

TSV Leinzell - SV Frickenhofen

Der SV Frickenhofen zeigte am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenzweiten Heubach II phasenweise eine ordentliche Leistung und dürfte morgen beim TSV Leinzell auf einen oder gar drei Punkte hoffen. Die Leinzeller holten aus ihren drei Heimspielen nur einen Punkt und schossen null Tore. Zwar ist der SV Frickenhofen auswärts auch keine Übermacht, denn das magere Torverhältnis aus den drei Spielen lautet 1:2. Doch mit der gezeigten Leistung vom Sonntag ist morgen ein Sieg in Leinzell drin.