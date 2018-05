Fußball / haha

Keinen Sieger und keine Tore gab es im Spitzenspiel zwischen dem FV Burgberg und dem AC Milan Heidenheim.

Nachdem beide Teams zuvor am Samstag ihre Hausaufgaben jeweils 1:0 gewannen, bleibt die Situation damit an der Tabellenspitze nach dem Spiel am Montag unverändert.

Zu den Siegern des Pfingst-Wochenendes gehört der SC Hermaringen, der seine beiden Heimspiele gewinnen konnte. Ordentlich gekracht hat's in Herbrechtingen beim 1:9 des Schlusslichts gegen Heldenfingen/Heuchlingen.