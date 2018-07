Sontheim/Hohenmemmingen Das sind die neuen Trainer im Kreis Heidenheim

Sontheim/Hohenmemmingen / Edgar Deibert

Die Bezirksligisten FV Sontheim und RSV Hohenmemmingen gehen mit jeweils einem neuen Trainer in die kommende Saison.

Überraschend kam der Trainerwechsel beim FV Sontheim zustande. Zumindest für Giuseppe Milazzo, der die Sontheimer Fußballerinnen in der zweiten Saison betreute.

Der Wunsch nach einem Wechsel sei „eher von Seiten der Mannschaft“ kurz vor Ostern geäußert worden, so der 36-Jährige. Er hätte zwar nicht den Eindruck gehabt, dass es nicht passt. Allerdings habe wohl die ein oder andere Spielerin sich neue Impulse gewünscht. „Andererseits wollten viele mit mir weitermachen. Letztlich musste ich die Entscheidung aber akzeptieren“, sagt Milazzo.

Ein ähnliches Szenario gab es bei der Männermannschaft des FVS, auch hier sprachen sich einige Spieler gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Coach Erdal Kalin (nun beim Verbandsligisten TSV Essingen) aus.

Milazzo entschied sich nach eigener Aussage, die Saison bis zum Ende durchzuziehen und nicht hinzuschmeißen. Zwischen ihm und der Mannschaft gebe es auch „kein böses Blut“, wie Milazzo betont. Im Gegenteil, Team und Coach hätten bis zum Schluss „gut harmoniert“ und die letzten beiden Jahre seien trotzdem „sehr schön“ gewesen.

Frühes Aus in der Relegation

So erreichte der FVS in der Spielzeit 2016/17 das Finale im Bezirkspokal (0:11 im Finale gegen Ellwangen). In der vergangenen Saison wurde das Saisonziel Aufstieg zwar knapp verpasst, allerdings zogen die Sontheimerinnen als Vizemeister in der Aufstiegs-Relegation zur Regionenliga ein. Hier scheiterte der FVS jedoch bereits in der ersten Runde an Bellenberg II (1:7). „Wir haben uns sehr schwer getan“, sagt Milazzo rückblickend. Während für Sontheim die Saison bereits vier Wochen zuvor beendet war, war Bellenberg noch im Spielfluß.

Nun möchte Milazzo zunächst einmal eine Pause einlegen. Doch das Trainergeschäft reize ihn immer noch. „Man weiß nie, was kommt“, so der Giengener.

Milazzos Nachfolger ist ein alter Bekannter. Alexander Pejovic ist seit seiner Jugend beim FV Sontheim und war bereits vor neun Jahren Co-Trainer der Frauenmannschaft. Mit den A-Junioren feierte Pejovic zwei Aufstiege in die Verbandsstaffel, einmal als Coach und einmal als Co-Trainer. Als die Anfrage kam, ob er die Frauenmannschaft in der kommenden Saison übernehmen wolle, musste Pejovic keine fünf Minuten überlegen. „Ich kenne die Spielerinnen. Das erleichtert den Einstieg“, so der 40-Jährige. Unterstützt wird Pejovic von Co-Trainerin Heike Häge, die einst für den TSV Crailsheim auflief. Das Saisonziel formuliert Pejovic dabei klar: Verjüngung des Teams – und Aufstieg.

Wöhrle zum FFV Heidenheim

Auch beim Ligakonkurrenten RSV Hohenmemmingen gibt es einen Wechsel auf dem Trainerposten. Nach drei Spielzeiten hat Torsten Wöhrle den Verein Richtung FFV Heidenheim verlassen, bei dem er die B-Juniorinnen (Oberliga) übernimmt. „Für mich war klar, dass nach drei Jahren sowohl die Mannschaft, als auch ich einen frischen Wind brauchten“, so der 41-Jährige.

Also habe man sich im Verein bereits zu Beginn der Rückrunde Gedanken darüber gemacht, wie es weitergehen könnte. „Ich habe stets mit offenen Karten gespielt“, betont Wöhrle. Die Zeit beim RSV sei gut und erfolgreich gewesen. So zog Hohenmemmingen in der Saison 2015/16 als Vizemeister in die Aufstiegs-Relegation ein. Und zum Abschluss gab's nach Ende der vergangenen Spielzeit den dritten Platz beim internationalen Turnier in Maastricht (Niederlande).

Nun freue sich Wöhrle beim FFV Heidenheim auf ein gehobeneres Leistungsniveau. Der gebürtige Heldenfinger, der in Günzburg wohnt, trifft hier zudem mit Harald Fronmüller (Trainer des Frauenteams) auf einen ehemaligen Mitspieler, mit dem er eng zusammenarbeiten wird.

Der Co- wird zum Cheftrainer

Auch beim RSV Hohenmemmingen gibt es eine interne Lösung. Mit Marcel Brenner übernimmt Wöhrles ehemaliger „Co“ den Posten als Cheftrainer. Der 29-Jährige musste zwar seine aktive Laufbahn beenden (Schien- und Wadenbeinbruch), wollte aber „meinem Sport“ treu bleiben. So kam er über seine Freundin Sabrina Maier (RSV-Stürmerin) in der vergangenen Saison zum RSV Hohenmemmingen.

Bereits in der Winterpause stand für Brenner fest, dass er lieber eine Mannschaft als Hauptverantwortlicher betreuen möchte. Daher kam ihm das Angebot des RSV entgegen. „Wenn ich etwas mache, dann richtig“, betont der neue Hohenmemminger Coach.

Dabei kann er noch immer mit Tipps von seinem Vorgänger, Torsten Wöhrle, rechnen. Die beiden pflegen nämlich nach wie vor ein super Verhältnis zueinander, wie Wöhrle betont. Sein Nachfolger sieht indes der neuen Saison „absolut entspannt“ entgegen. „Von mir aus kann es losgehen“, so Brenner.