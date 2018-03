Fußball Junge Menschen mit Fußball auf den richtigen Weg bringen

Fußball / HZ

Der HSB und der FCH unterstützen sozial gefährdete Jugendliche und trainieren mit ihnen für ein Turnier. Dafür werden Spenden gesammelt.

Beim Heidenheimer Sportbund (HSB) trainieren drei Trainer wöchentlich mit jungen Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren, die einen schweren Start im Leben hatten. Sie gelten als gefährdet, sich eine eigenständige Zukunft und ein selbstbestimmtes Leben aufbauen zu können. „Oft kommen sie aus fremden Kulturen, haben einen bildungsfernen Hintergrund, kämpfen mit suchtspezifischen Problemen und sind vielleicht schon straffällig geworden“, weiß Ulrike Zeitler, Leiterin der Abteilung Kinder in Bewegung.

Abschlussturnier im Brenzpark

Am Ende der dreimonatigen Trainingsphase steht ein großes Abschlussturnier am Samstag, 14. Juli, im Brenzpark auf dem Programm, bei dem die Jugendlichen einen unbeschwerten Tag erleben sollen.

Um das Projekt zu finanzieren, ist der HSB auch auf Spenden angewiesen. Gebraucht wird unter anderem Geld für Verpflegung, Sportkleidung sowie für die Trainingseinheiten. Auf dem HZ-Spendenportal „Unsere Hilfe zählt“ kann man für das Vorhaben spenden.

Unterstützung für das Projekt kommt aber auch in diesem Jahr wieder aus dem Profifußball: Profis des 1. FC Heidenheim werden an Trainingseinheiten teilnehmen, eine Autogrammstunde geben und die Jugendlichen zu einem Heimspiel in die Voith-Arena einladen. Der FCH war es überdies, der das Projekt bei der Stiftung der Deutschen Fußballiga (DFL-Stifung) als vorbildliches Projekt vorgeschlagen hat. Ziel der DFL-Stiftung ist es, die Reichweite des Profifußballs zu nutzen, um auf Integrationsmaßnahmen im Umfeld der Clubs hinzuweisen und eine Bühne für kleinere Projekte zu schaffen.

Eine große Bühne wird dem Thema Integration und Vielfalt zudem am kommenden Spieltag in der Bundesliga gegeben. Unter dem Motto „Strich durch Vorurteile“ laufen die Spieler auf Initiative der DFL-Stifung mit Motto-T-Shirts auf, darunter auch der FCH bei seinem Auswärtsspiel in Kiel.