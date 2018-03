Steinheim Mit 80 Jahren spielt der Steinheimer Karl Hecht noch aktiv Fußball

Steinheim / hz

Die Liebe zum Fußball kennt ja bekanntlich keine Grenzen. Oftmals sind diese Grenzen variabel und können durchaus nach oben verschoben werden.

Bestes Beispiel dafür ist Karl Hecht. Der Fußball-Oldie feierte dieser Tage seinen 80. Geburtstag.

Seit er denken kann, ist das Spiel mit dem runden Leder ein Teil seines Lebens. Und diese Beziehung hält an. Trotz seines hohen Alters kickt Hecht regelmäßig bei den Fußballsenioren des TV Steinheim. Dass er dort mit Abstand der Älteste im Training ist, stört ihn und seine Mitspieler keineswegs. Für ihn stehen neben der Bewegung vor allem die Kameradschaft und Geselligkeit an oberster Stelle. „Ohne so tolle Sportkameraden, hätte ich schon längst aufgehört“, betont Hecht.

Seit etwa 43 Jahren ist der Rentner schon Mitglied beim TV Steinheim. Nach seiner aktiven Fußballkarriere ist er dem Verein treu geblieben – sei es neben dem Platz als Jugendleiter oder Kassier, wie auch auf dem Spielfeld bei den Senioren. „Auf Karl ist einfach immer Verlass“, bestätigt sein Mannschaftskollege Frank Denning.

Bewegung, Bewegung, Bewegung

In seiner aktiven Karriere wurde Hecht aufgrund seiner Schnelligkeit auf den Flügelpositionen eingesetzt. Später gewann er als Torwart etliche Turniere, auf die er heute noch gern zurückblickt.

Den Grund für seinen erstaunlich guten Fitnesszustand benennt Hecht mit einem Wort „Bewegung“. Er sei sein ganzes Leben lang immer aktiv gewesen. Dies sei auch seine Empfehlung an die Jüngeren, die noch im Alter fit sein wollen.

Glücklicherweise wurde Hecht bislang auch von größeren Verletzungen verschont. Natürlich bemerke er aber mittlerweile schon einen größeren körperlichen Verschleiß als früher.

Neben den wöchentlichen Trainingseinheiten mit seinen Kollegen der AH, spielt er gerne Fußball mit seinen Enkeln im Garten und gibt dabei sicherlich den einen oder anderen Tipp. Auch wenn sich der Fußball durchaus verändert habe, wie er meint. Hecht möchte noch solange Fußball spielen, wie es sein Körper zulässt.

Seinen runden Geburtstag feierte er im Kreise seiner Familie und natürlich mit den Kollegen der AH feiern. Zum Geburtstag wünschte er sich Gesundheit – das sei das absolut Wichtigste. Und falls ihm dieser Wunsch erfüllt wird, wird er auch noch in Zukunft gegen das runde Leder treten. Seine Lust darauf ist nach wie vor ungebrochen und grenzenlos.