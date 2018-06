Niederstotzingen / HZ

Nach dem 3:1-Sieg in Bissingen steht der TSV als Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A fest.

Niederstotzingen entschied das spannende Saisonfinale in der Kreisliga B 5 für sich: Nach dem 3:1-Sieg in Bissingen steht der TSV als Meister und Aufsteiger in die Kreisliga A fest. Rang zwei verteidigte Hohenmemmingen mit dem klaren 4:1 im Verfolgerduell beim SV Mergelstetten II.

Der RSV bestreitet damit die Relegation gegen Großkuchen. Der TSG Giengen nützte der Sieg gegen Auernheim so nichts mehr, es bleibt in der Endabrechnung nur Rang drei für die Reichsstädter.