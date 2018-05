Hohenmemmingen Kreisliga B5: Endspurt im Titelrennen

Hohenmemmingen / Edgar Deibert

Das Saisonfinale ist so spannend wie schon lange nicht. Am Sonntag könnte es einen neuen Tabellenführer geben.

Der Begriff „Topspiel“ löst bei Fußballfans Begeisterung aus. In der Regel. Denn in der Fußball-Kreisliga B 5 wurde dieser Ausdruck in dieser Saison arg strapaziert, aufgrund der Ausgeglichenheit in der oberen Tabellenhälfte gibt es Woche für Woche ein Topspiel.

So treffen am Sonntag, 27. Mai, der RSV Hohenmemmingen (3.) und der TSV Niederstotzingen (2.) aufeinander (15 Uhr). „Man muss dazu eigentlich nicht viel sagen“, findet Rene Lichtblau. Und der Niederstotzinger Coach fügt an: „Es wird wieder eine enge Kiste.“

Im Hinspiel gab es ein 2:2. Dabei war es ein Wiederholungsspiel, da die erste Partie im November 2017 nach knapp 20 Minuten aufgrund Hagels abgebrochen wurde.

Die beiden Trainer Rene Lichtblau und Dragan Trkulja werden unabhängig vom Ausgang der Spielzeit ihre Vereine jeweils verlassen. Trkulja geht zum SV Hörvelsingen (Kreisliga A1/Donau/Iller), Lichtblau bestätigt nur, dass sich der TSV und er einvernehmlich am Saisonende trennen werden.

Bei einem Unentschieden ziehen Niederstotzingen und Hohenmemmingen jeweils am bisherigen Tabellenführer TSG Giengen, der spielfrei hat, vorbei.

Gewinnt zudem der SV Mergelstetten II sein Heimspiel gegen Eglingen-Demmingen hätten die ersten vier Vereine jeweils 46 Punkte auf dem Konto – und das zwei Tage vor Saisonschluss. „Das wollen wir allerdings nicht“, betont Niederstotzingens Coach Lichtblau.

Die beste Offensive der Liga stellt der TSV Niederstotzingen mit 74 erzielten Toren. Eintracht Staufen (6.) folgt dahinter mit 62 Treffern, allerdings bei einem Spiel mehr.

Die beste Abwehr hat allerdings der RSV, der nur 17 Gegentore bislang zuließ. Nur der SVM II (4.) kann in dieser Kategorie ansatzweise mit 23 Gegentreffern folgen.

Seit 14 Spielen ist Hohenmemmingen ohne Niederlage (9 Siege, 5 Unentschieden). Zwei Siege gab's aber am grünen Tisch. Einmal trat Eglingen-Demmingen nicht an, zudem wurde die Partie gegen die SG Königsbronn/Oberkochen II (1:1) vom Sportgericht in einen 3:0-Sieg umgewandelt. Die SG hatte zwei nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt.