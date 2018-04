Kreis Heidenheim Kreisliga B5: Eine Liga – aber zwei Klassen

Kreis Heidenheim / Mathias Ostertag

Der TSV Niederstotzingen empfängt die SG Auernheim/Neresheim zum Spitzenspiel.

Spannend bleibt der Kampf um die vorderen Ränge in der Kreisliga B 5. Tabellenführer RSV Hohenmemmingen (40 Punkte) und den Sechsten Eintracht Staufen (33 Punkte) trennen gerade einmal sieben Zähler – und so bringt im Moment jeder Spieltag Verschiebungen an der Tabellenspitze.

Nun kommt es am morgigen Sonntag zum Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten TSV Niederstotzingen und dem punktgleichen Dritten SG Auernheim/Neresheim (beide 38 Zähler). Die Gastgeber haben die vergangen zehn Partien nicht verloren und zuletzt den SV Bolheim auswärts mit 8:1 vom Platz gefegt. Gerade Torjäger Felix Wegerer (vier Tore gegen Bolheim, in der Saison 24 Treffer in nur 15 Spielen) befindet sich derzeit in herausragender Form.

Nicht hinteinreinstehen

Wobei die SG Auernheim/Neresheim die Partie nicht schon im Vorfeld herschenken will. „Wir gehen in jedes Spiel rein, um zu gewinnen“, sagt Trainer Karl-Heinz Bühler. Er erwarte ein konterstarkes Team, das offensiv viel Qualität mitbringe und bei Standards gefährlich sei. „Wir werden aber auch nicht hinten reinstehen und die Bälle rausknüppeln. sondern wollen mitspielen.“

Auch die Auernheimer sind seit Wochen gut drauf – abgesehen vom 0:2-Ausrutscher gegen den SV Altenberg vor zwei Wochen. Vergangenen Sonntag wurde der SV Eglingen-Demmingen deutlich mit 6:0 besiegt, drei Treffer gingen dabei auf das Konto von Mittelfeldspieler Elias Ganzenmüller. „Die B 5 ist eine Zweiklassen-Liga. Sechs bis sieben Teams vorneweg, die anderen spielen eben mit“, sagt Bühler.

Diese Einschätzung teilt auch René Lichtblau, der deshalb für die Partie am Sonntag einen Sieg als Ziel ausgibt. „Wir haben zuletzt dreimal daheim gegen Top-Teams unentschieden gespielt. Jetzt wird es Zeit für einen Sieg.“ Auernheim sei dabei kein einfach zu spielender Gegner. „Aber wir sind in guter Form, diese Partie für uns zu entscheiden.“