Mergelstetten Kreisliga B 5: SVM II ist weiter im Titelrennen dabei

Mergelstetten / ed

Der SVM II ist weiter im Titelrennen dabei. Nun geht's nach Niederstotzingen.

Das wird wohl ein Fotofinish: Zwei Spieltage vor Saisonende können in der Fußball-Kreisliga B 5 noch vier Mannschaften Meister werden.

Den Spitzenreiter TSV Niederstotzingen trennen gerade einmal drei Punkte vom Tabellenvierten RSV Hohenmemmingen. Nun, dass der TSV vorne mitmischt kann nicht verwundern, schließlich tippten vor der Saison gleich acht Vereine bei einer HZ-Umfrage auf Niederstotzingen als Meister.

Hohenmemmingen möchte sicherlich sofort wieder aufsteigen, zudem ist die TSG Giengen (3.) wieder erstarkt. Allein, der SV Mergelstetten II erstaunt den ein oder anderen Fußballkenner und belegt zurzeit den zweiten Platz. „Mit uns hat keiner gerechnet. Ich glaube, manche haben uns das nicht zugetraut“, sagt auch folgerichtig Mike Maihofer, der die „Zweite“ des SVM in der zweiten Saison trainiert. Im Vorjahr gab's einen unscheinbaren neunten Rang, das selbstgesteckte Ziel für die laufende Runde lautete: ein Platz unter den ersten sechs Teams.

Nun möchten die Mergelstetter, die aktuell den ersten Platz der Rückrundentabelle belegen, schauen, was noch möglich ist. „Es wäre vermessen zu sagen, dass wir Dritter werden wollen“, sagt Maihofer im Hinblick auf die Meisterschaft.

Zugleich weiß der 43-Jährige, dass auf sein Team noch zwei harte Brocken warten. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) ist der SV Mergelstetten II in Niederstotzingen gefordert. Am letzten Spieltag gastiert Hohenmemmingen auf dem Sportplatz Auf den Reutenen. Maihofer betont allerdings: „Wir haben nichts zu verlieren und sind geil auf die Spiele.“

Und sollte nach dieser „heißen Saison“ (Maihofer) tatsächlich der SVM II aufsteigen, müsste geschaut werden, in welcher A-Staffel das Team aufläuft. Den bereits die erste Mannschaft spielt in der A 3. So oder so, Maihofer will als Trainer weitermachen.

Burgberg verliert erneut

In der A 3 hat der FV Burgberg die zweite Niederlage innerhalb von vier Tagen kassiert (1:4 gegen Hermaringen). Damit könnte Tabellenführer AC Milan Heidenheim am Sonntag bereits Meister werden.