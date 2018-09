Fußball Kreisliga A: Schafft der FV Burgberg die Wende?

Burgberg / Edgar Deibert

Trotz eines missglückten Saisonstarts glaubt Burgbergs Trainer Ersin Erkal an den sportlichen Erfolg.

In der vergangenen Spielzeit führte der FV Burgberg die Tabelle kurz vor Saisonende an, scheiterte später als Vizemeister in der Aufstiegs-Relegation zur Bezirksliga. Auch vor dieser Saison rechneten viele Beobachter den FVB zu den Favoriten in der Kreisliga A3. Nach sechs Spieltagen belegen die Burgberger allerdings nur den 14. Tabellenplatz. Zuletzt gab es sogar eine deutliche 1:7-Niederlage im Heimspiel gegen den TSV Gussenstadt.

Was ist also los beim FV Burgberg? „Dass die Saison nicht einfach wird, war uns eigentlich klar“, betont Ersin Erkal. Der neue Trainer verfolge eine eigene Spielidee, für die er seine Schützlinge sensibilisieren müssen, wie der 30-Jährige erklärt.

Es fehlen wichtige Spieler

Zudem fehlen wichtige Spieler. Top-Angreifer Nico Schellenberger (35 Tore und 10 Assists in der Vorsaison) zog sich beim Pokalaus gegen Nattheim II einen Muskelfaserriss zu und fällt wohl noch mindestens drei Wochen aus. Burak Akin sitzt noch eine eine Rotsperre ab (ein weiteres Spiel).

Auch Sven Killgus, Roman Hatzenbühler (beide Urlaub) und Oleg Akst (fehlt aus privaten Gründen) stünden zurzeit nicht zur Verfügung. „Das sind schon einige Leistungsträger, die uns fehlen“, so Coach Erkal, der aber betont: „Trotzdem kann es keine Entschuldigung dafür sein, dass wir gegen Gussenstadt sieben Gegentreffer kassieren.“

Personelle Konsequenzen?

Ob Bundesliga oder Kreisliga, überall gilt aber: Ist eine Mannschaft nicht erfolgreich, ist die sportliche Zukunft des jeweiligen Trainers ungewiss. So kann man sich vorstellen, dass auch über den Verbleib von Burgbergs Coach Erkal innerhalb des Vereins diskutiert wird. Natürlich habe er kritische Töne wahrgenommen, räumt Erkal ein, fügt aber an. „Ich bin kritikfähig.“ Es sei aber nun wichtig, „dass wir gemeinsam wieder aufstehen“, sagt der Trainer.

Dabei spüre er die Rückendeckung seitens der Vereinsführung. Das 1:7 gegen Gussenstadt sei dabei für die Mannschaft sicherlich Strafe genug gewesen, fügt Trainer Erkal an. Dennoch könnte es beim Auswärtsspiel beim TKSV Giengen, seinem ehemaligen Verein, am Sonntag (15 Uhr) durchaus personelle Konsequenzen geben, so der Burgberger Coach.