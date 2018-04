Gerstetten Heute Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga

Gerstetten / Edgar Deibert

Die Belastung wird nicht weniger. Heute Abend treffen im Nachholspiel Gerstetten und Sontheim aufeinander.

Fußballprofis sind sie gewohnt, in den unteren Klassen sind sie aber unbeliebt: englische Wochen. Aufgrund einiger witterungsbedingter Ausfälle müssen Spieltage oder einzelne Partien nachgeholt werden, und dies unter der Woche. Für Amateure ist diese Belastung, wenn sonntags und mittwochs gespielt wird, ungewohnt. „Meine Spieler kommen teilweise schon auf dem Zahnfleisch daher“, sagt daher Ralf Polzer. Und der Trainer des VfL Gerstetten fügt an: „Wir sind froh, wenn es wieder normal läuft.“

Wie man sich Linderung verschafft und müde Beine wieder munter macht weiß man aber beim VfL. So wurde nach einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche kurzerhand kaltes Wasser in eine Regentonne gelassen und diese so in eine Art Eistonne umfunktioniert. In Anlehnung an Per Mertesackers Aussage, die er während der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 („ich lege mich jetzt erst mal drei Tage in die Eistonne“) gemacht hat.

Trotz der Geheimwaffe Eistonne kommt auf den VfL Gerstetten heute Abend (18.30 Uhr) eine schwere Aufgabe zu. Mit dem FV Sontheim gastiert an der Altheimer Steige der Tabellendritte. Wobei sich der VfL nach zuletzt zwölf Spielen ohne Niederlage (acht Siege, vier Unentschieden) als Fünfter auch nicht verstecken muss. „Ich sehe beide Teams auf ähnlichem Niveau, da gibt es keinen Favoriten“, sagt daher Gerstettens Coach Polzer, der heute wieder auf Marcel Kässmeyer zurückgreifen kann.

Doch auch bei den Gästen, die sich laut Trainer Erdal Kalin nur aufs Sportliche konzentrieren wollen (Kalin geht zum Saisonende), läuft es sehr gut. Zuletzt gab's vier Siege in Folge, bei einem weiteren Erfolg würde der FV auf Platz zwei vorrücken.

Auch Sontheim, wo wieder Manuel Renner das Tor hütet (Konkurrent Matthias Grandel hat sich an der Schulter verletzt) reagierte auf die hohe Belastung, gestern wurde die Trainingseinheit abgesagt.