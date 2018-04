B-Junioren-Bundesliga Heidenheimer B-Junioren: Das Remis war eigentlich zu wenig

Heidenheim / HZ

Heidenheim und die Stuttgarter Kickers trennen sich 2:2.

Die Jungs von Trainer Achim Imrich spielten engagiert, blieben vor dem Tor jedoch oft glücklos. Mit viel Wille und Einsatzbereitschaft glückte kurz vor Schluss noch der Ausgleich gegen die Stuttgarter Kickers.

Von Beginn an war Heidenheims U 17 gewillt, das Spiel zu gewinnen. Bereits in der dritten Minute fing Gianni Mollo einen Fehlpass der Stuttgarter ab und konnte nur noch mit einem Foul vom Gästekeeper gestoppt werden. Dies hatte die rote Karte wegen Notbremse zur Folge.

Mollo verwandelte zur Führung

Fortan spielten die Jungs von Trainer Achim Imrich zielstrebig nach vorn und erzielten in der neunten Minute auch das 1:0. Mollo wurde über die rechte Seite frei gespielt und verwandelte sicher zur verdienten Führung der Gastgeber. Weitere gute Torchancen konnten in Durchgang eins jedoch nicht genutzt werden.

Der Start in die zweiten Hälfte verlief vielversprechend, es ergaben sich genügend Chancen für einen zweiten Treffer. Pech und Unvermögen vor dem Tor verhinderten aber das 2:0. In der 56. Minute fiel der Ausgleich für die Kickers: Ein leichter Ballverlust und kein konsequentes Abwehrverhalten führten zuerst zum Ausgleich durch Spieler Gianluca Gamuzza. Der selbe Spieler erzielte nur sechs Minuten später sogar die 2:1-Führung für die Gäste aus der Landeshauptstadt.

In der Folgezeit zeigte der FCH aber wieder sein gewohntes Gesicht und erspielte sich mit viel Leidenschaft den verdienten Ausgleich. Timo Hirschle war in der 80. Minute nach einem Eckball per Kopf erfolgreich.

Zusammenfassend war das Remis zu wenig. Mit 75 Minuten Überzahl und vielen Torchancen wäre sicherlich mehr drin gewesen. Mit hohem Einsatz und einer sehr guten ersten Hälfte, wurde der Gegner aber in der Tabelle auf Distanz gehalten.