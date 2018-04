Kreisliga B Giengen-Derby wird zum Spitzenspiel

Giengen / Thomas Grüninger

Zweiter gegen Erster: Im Derby zwischen der TSG Giengen und Hohenmemmingen geht's nicht nur ums Prestige.

Spannender könnte sich das Titelrennen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 5, kaum gestalten: Mit dem RSV Hohenmemmingen, der TSG Giengen (je 33 Punkte), der SG Auernheim/Neresheim (32) und dem TSV Niederstotzingen (31) stehen vier Mannschaften an der Spitze extrem dicht beieinander, wobei noch zu berücksichtigen ist, dass die Teams unterschiedlich viele Spiele absolvierten.

Am morgigen Sonntag (15 Uhr) treffen auf dem Giengener Schießberg die beiden Erstplatzierten aufeinander. Für TSG-Trainer Bastian Heidecker, der in den letzten drei Spielen auch auf dem Spielfeld aushelfen musste, sind die Rollen eindeutig verteilt: „Aus meiner Sicht ist Hohenmemmingen der klare Favorit.“ Der RSV gehöre für ihn neben Auernheim/Neresheim und Niederstotzingen zum Trio, das den Titel unter sich ausmache.

„Unser Ziel bei der TSG war es, besser abzuschneiden als im Vorjahr. Hier sind wir auf einem guten Weg“, sagt Heidecker, der mit der augenblicklichen Situation sehr zufrieden ist. Mehr sei nach dem Umbruch vor der Saison nicht zu erwarten gewesen: „Aber natürlich streben wir gegen Hohenmemmingen auch einen Sieg an.“

Zuletzt gewannen die Giengener ihr Heimspiel gegen Eintracht Staufen mit 3:2 – nach 0:2-Rückstand. „Wir haben eine gute Moral. Schon öfter ist es uns gelungen, Rückstände zu drehen“, sagt Heidecker, der sich auch selbst in die Torschützenliste eintragen konnte.

Auf Hohenmemminger Seite will sich Trainer Dragan Trkulja die Favoritenrolle nicht so einfach zuschieben lassen. Erstens handle es sich um ein Derby, zum anderen weise der RSV keinen allzu üppigen Kader auf. Auch morgen wird Trkulja wieder umstellen müssen, unter anderem fehlt Markus Bader, der beim 2:2 in Niederstotzingen die rote Karte sah.

Dennoch: Die Gunst der Stunde wolle man auf jeden Fall nutzen. „Ich bin einer von den Trainern, die immer auf Sieg spielen“, sagt Trkulja und bleibt sich damit als ehemaliger Profi-Stürmer auch selbst treu.