Heidenheim Gelingt den Heidenheimer Fußballerinnen der erste Auswärtssieg?

Heidenheim / HZ

Die Fußballerinnen des FFV Heidenheim könnten durch einen Erfolg in Neuenstein an den Gastgebern vorbeiziehen.

Mit einem Durchschnittsalter von knapp 18 Jahren stellt der FFV Heidenheim das jüngste Team in der Fußball-Verbandsliga und rangiert nach dem jüngsten 4:2-Heimsieg gegen Münchingen auf dem siebten Tabellenplatz. In der Heimtabelle ist es sogar Platz eins, auswärts hatten die Heidenheimerinnen allerdings bislang ihre Probleme. In fünf Partien auf fremden Plätzen gab es noch keinen Sieg.

Endlich ein Auswärtssieg?

Dies soll sich am besten schon am Sonntag beim Auftritt beim Tabellenfünften TSV Neuenstein ändern (11 Uhr). Bei einem Erfolg könnte der FFV zudem an den Gastgebern vorbeiziehen.

Dabei hat der TSV mit Nikole Polny die bislang treffsicherste Spielerin in seinen Reihen (16 Tore). Mit Laura Prucha steht eine junge Torspielerin zwischen den Pfosten, die in Crailsheimer Zeiten schon Bundesligaerfahrung sammeln durfte. Prucha galt lange als das Torwarttalent in Nordwürttemberg.

Darüber hinaus ist die U 17 des FFV Heidenheim, Siebter der Oberliga, am Samstag beim Tabellenneunten ESV Waldshut gefordert (15.30 Uhr). Dabei hat die Mannschaft von Trainerin Miriam Hanemann, die gerade in Ruit die Trainer B-Lizenz absolviert hat, 310 Kilometer vor sich.