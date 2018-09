Fußball-Landesliga FV Sontheim: zu Gast beim ehemaligen deutschen Meister

Stuttgart / Edgar Deibert

Der FV Sontheim tritt am Sonntag bei N.A.F.I. Stuttgart an und dabei auf mehr Effektivität.

Ein Fünftel der Saison ist gespielt, mit Platz zehn (sieben Punkte aus sechs Spielen) kann der FV Sontheim durchaus zufrieden sein. Nimmt man allerdings nur die letzten drei Partien, aus denen der Aufsteiger nur einen Punkt geholt hat, sieht es schon anders aus. Das sei zu wenig, ist Spielertrainer Marcus Mattick bewusst. Kurios: Während der FV Sontheim zu Beginn auch Spiele gewann, in denen er eigentlich unterlegen war, kamen zuletzt Partien dazu, die er hätte gewinnen müssen, es aber nicht tat. „Über die Saison hinweg gleichen sich Glück und Unglück aber aus“, sagt Marcus Mattick.

Es fehlt ein Knipser

Beim 0:2 gegen Mitaaufsteiger SV Bonlanden habe sein Team einfach das Tor nicht gemacht. Auch wenn Pech dabei war (nach einem Schuss von Jorgo Kentiridis ging der Ball zwar an beide Pfosten, jedoch nicht ins Tor), erhofft sich Mattick nach vorne eine höhere Durchschlagskraft. So sei ein Philipp Schmid (der Top-Angreifer weilt zurzeit in den USA) eben nicht eins zu eins zu ersetzen. „Ein Knipser würde uns gut tun“, sagt der Spielertrainer Mattick, der selbst aufgrund einer Oberschenkelzerrung für das Auswärtsspiel bei N.A.F.I Stuttgart am morgigen Sonntag ausfällt (15 Uhr).

Zudem müssen die Sontheimer auf ihren Stammtorwart Manuel Renner verzichten (Urlaub). Ihn soll Lasse Kuhn, eigentlich Keeper der „Zweiten“ ersetzen.

Mattick erwartet selbstbewusste Gastgeber, schließlich blieben die Stuttgarter in den letzten vier Spielen ohne Niederlage (drei Siege und ein Unentschieden). Auch Damir Bosnjak ist mit dem Saisonstart zufrieden. „Wir haben jetzt schon so viele Punkte wie in der vergangenen Spielzeit. Wir sind einen Schritt weiter“, so der Spielertrainer von N.A.F.I. Stuttgart, der im Mittelfeld auf der Sechserposition aufläuft (sein Bruder und Kapitän Daniel spielt auf der Zehn).

In der Vorsaison zahlte Stuttgart Lehrgeld

Die Stuttgarter möchten am liebsten mit der Abstiegszone nichts zu tun haben und eine ähnliche Runde spielen wie in der Vorsaison, in der sie Fünfte wurden. Dabei begann diese durchwachsen. „Wir waren anfangs noch grün hinter den Ohren und haben viel Lehrgeld gezahlt. Und wir haben trotz guter Leistung Spiele verloren, weil wir die Tore nicht gemacht haben“, fasst Damir Bosnjak zusammen. Dies dürfte auch den Sontheimern bekannt vorkommen. Im Verlauf der Saison habe ein Lernprozess, vor allem im Kopf, stattgefunden.

Der Name N.A.F.I. Stuttgart (der Name geht auf den Sponsor „Nafi Entertainment“ zurück) ist seit 2012/13 im aktiven Fußball vertreten. In nur wenigen Jahren stieg der Verein von der Kreis-in die Landesliga auf. Viele Spieler haben ausländische Wurzeln, erklärt Bosnjak. So etwa in Kroatien, Bosnien, der Türkei und Italien. „Viele sehen uns als türkisches Team an, dabei sind wir international“, so der Coach. Und viele haben ihre Wurzeln im Futsal. Hier wurde N.A.F.I Stuttgart 2014 deutscher Meister.