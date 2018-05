Bezirksliga FV Sontheim: Geht da noch mehr?

Bezirksliga / Von Edgar Deibert

Ein Sieg gegen den Tabellenführer ist das eine, die Art und Weise wie der FV Sontheim beim 2:0-Erfolg Spitzenreiter SV Waldhausen am vergangenen Spieltag dominiert hat, etwas anderes. „Wir hätten auch höher gewinnen können“, ist sich Sontheims Trainer Erdal Kalin sicher.

Es war die dritte Niederlage des SVW in der Rückrunde, der im Vergleich zur Hinrunde alles andere als souverän wirkt. Dazu kam ein 0:1 beim SV Ebnat, das vom Sportgericht allerdings in einen 3:0-Sieg umgewandelt wurde. Ebnat hatte einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt. Damit haben die Sontheimer als Tabellendritter sechs Zähler Rückstand auf Waldhausen, aber auch ein Spiel bislang weniger absolviert (am 16. Mai geht's gegen Ebnat). „Unser Minimalziel ist Platz zwei“, sagt Kalin. Dieser würde – wie im Vorjahr – die Aufstiegs-Relegation bedeuten.

Und auch Sontheims Angreifer Philipp Schmid, mit 27 Toren erfolgreichster Torjäger der Bezirksliga, betont, es gelte weiterhin Druck auf Waldhausen zu machen. „Wir wissen, worum es geht. Und wir sind gegen Waldhausen als Spitzenteam aufgetreten“, so der 23-Jährige.

Schmid selbst habe sich nach seinem Wechsel vom SC Hermaringen (Kreisliga A 3) „um die 20 Tore“ zugetraut. Aber dass es gleich so gut läuft, hätte er nicht gedacht. In der Bezirksliga habe er aber auch etwas mehr Platz, zudem werde er „richtig gut in Szene gesetzt“, gibt Schmid das Lob an seine Mitspieler weiter.

Mit Daniel Gentner, Christoph Renner, Jorgo Kentiridis, Marcus Mattick und eben Schmid verfügen die Sontheimer über eine äußerst starke Offensive. Mattick droht allerdings morgen im Auswärtsspiel beim VfL Iggingen (15 Uhr) auszufallen. Gegen Waldhausen musste der 28-Jährige bereits nach knapp einer Viertelstunde verletzt ausgewechselt werden. Laut Trainer Kalin besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. Ein Fragezeichen stehe auch hinter dem Einsatz von Michael Gansloser, der am vergangenen Spieltag ebenfalls verletzt vom Platz musste.

Das Spiel in Iggingen sei keine einfache Aufgabe. „Sie spielen gegen den Abstieg. Da müssen wir genauso konzentriert reingehen, wie gegen Topteams“, warnt Kalin. Und Schmid betont: „Wir sollten ein möglichst frühes Tor erzielen, um den Bann zu brechen.“

Als einziges Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Heidenheimer Zeitung bestreitet die TSG Schnaitheim (10.) am Sonntag ein Heimspiel, zu Gast sind die Sportfreunde Lorch (9.) um Spielertrainer Gioacchino „Joe“ Colletti (ebenfalls um 15 Uhr). Die TSG ist dabei eine Hop-oder-top-Mannschaft. Kein Team hat so wenige Unentschieden auf dem Konto (2), dazu kommen 10 Siege und 13 Niederlagen. Zudem belegen die Schnaitheimer in der Fair-Play-Tabelle bislang den zweiten Platz hinter der TSG Nattheim.

Diese ist morgen bei Schlusslicht Aalen zu Gast. Zudem tritt der VfL Gerstetten (5.) zum Verfolgerduell bei Mitaufsteiger FC Ellwangen (6.) an.