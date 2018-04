Sontheim FV Sontheim verliert in Neuler und holt Punkt gegen Lauchheim

Sontheim / Markus Benz

Sontheims aufgrund zahlreicher Ausfälle neuformierte Mannschaft zeigte gestern gegen den Tabellenzweiten aus Lauchheim eine starke Vorstellung und sicherte sich beim 1:1 einen letztendlich verdienten Punktgewinn. In der Anfangsphase hielt Sontheims vorzüglich aufgelegter Torhüter Grandel den FV mit einigen Glanzparaden im Spiel.

Nachdem er bereits in der zweiten Minute gegen einen frei vor ihm auftauchenden Gästestürmer in höchster Not abwehren konnte musste er in der neunten Minute gleich zweimal parieren, um einen frühen Rückstand zu verhindern. In der 17. Minute war Grandel bei einem gefährlichen Schuss aus zentraler Position erneut zur Stelle und in der 24. Minute konnte er gemeinsam mit seinem reaktivierten Innenverteidiger Knäulein ein weiteres Mal retten.

Sontheims erste Möglichkeit erwies sich in der 27. Minute als vielversprechend. Auf Vorarbeit von Renner scheiterte Kentiridis in aussichtsreicher Position am reaktionsschnellen Lauchheimer Schlussmann. Bei Lauchheims letzter Möglichkeit im ersten Spielabschnitt konnte Kastler auf der eigenen Torlinie klären.

Nachdem Kentiridis in der 40. Minute mit einem Freistoß nur den Pfosten getroffen hatte, erzielte der FV mit dem Halbzeitpfiff den Führungstreffer. Schmid wurde im Gästestrafraum regelwidrig gestoppt und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst zum 1:0.

Nach der Pause gab's lange Zeit keine Chancen mehr zu bestaunen. Erst in der 79. Minute gelang Lauchheim mit einem platzierten Flachschuss der Ausgleichstreffer zum 1:1 Endstand. In der Schlussminute war dann nochmals Torhüter Grandel gefordert, als er einen Schuss aus 15 Metern über die Querlatte lenken konnte. Sontheim: Grandel, Kropp (86. Leoff), Kastler, Knäulein, Hörger, Neumann (84. Sottile), Mack, Mattick (73. Horsch), Schmid, Kentiridis, C. Renner

Niederlage in Nachspielzeit

In einer turbulenten Partie mit drei Platzverweisen und zwei Foulelfmetern für Neuler unterlag der FV am Ostersamstag unglücklich durch einen verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit mit 3:4. Nachdem Neuler seinen ersten Foulelfmeter in der 21. Minute sicher zum 1:0 verwandelt hatte, gelang dem FV in der 37. Minute der 1:1-Ausgleichstreffer durch Mattick. In der 54. Minute kassierte Neuler den ersten Platzverweis des Spiels und im Anschluss entwickelte sich eine aufregende Schlussphase, geprägt von nicht immer nachvollziehbaren Schiedsrichterentscheidungen.

Neuler ging in der 72. Minute mit 2:1 in Führung. Kurz darauf wurde Sontheims Gentner vom Feld verwiesen wurde (74.). Mack besorgte in der 79. Minute den erneuten Sontheimer Ausgleichstreffer zum 2:2. Doch schon zwei Minuten später kassierte Sontheim den dritten Treffer. In der 89. Minute war es erneut Mack, der das 3:3 markierte. In der sechsten Minute der eigentlich vierminütigen Nachspielzeit sprach der Unparteiische den Gastgebern nochmals einen Strafstoß zu, den sie dann auch zum 4:3-Siegtreffer nutzten konnten. Zudem wurde Gauß vom Platz gestellt. Sontheim: Gauß, Kastler (78. Horsch), R. Färber, Hörger (72. Neumann), Gentner, Mack, Mattick, Schmid, Kentiridis, C. Renner.