Sontheim/Brenz FV Sontheim siegt 4:0 gegen Unterkochen und holt sich die Tabellenspitze

Sontheim/Brenz / HZ

Der FV Sontheim löst seine Hausaufgabe gegen den FV Unterkochen, gewinnt mit 4:0 und ist dank der Nattheimer Schützenhilfe neuer Spitzenreiter in der Bezirksliga.

Zwei Spieltage vor Saisonschluss hat sich der FV Sontheim zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf den ersten Tabellenplatz vorgeschoben. Durch den 4:0-Heimerfolg gegen den FV Unterkochen und die gleichzeitige Niederlage des SV Waldhausen in Nattheim (siehe den untenstehenden Bericht) belegen die Sontheimer dank der besseren Tordifferenz Rang eins vor dem punktgleichen SV Waldhausen.

Sonntagsschuss zur 1:0-Führung

Dabei ebnete eine überlegen geführte erste Halbzeit den Sontheimern den Weg zum 4:0 gegen Unterkochen. Die Gastgeber hatten vom Anpfiff weg mehr Ballbesitz, dennoch blieben Torchancen zunächst Mangelware. Der erste Torschuss führte allerdings zum 1:0. Jonathan Mack traf nach elf Minuten mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern unhaltbar in den Winkel.

Nachdem ein 50-Meter-Schuss von Unterkochen knapp am Sontheimer Tor vorbeisegelte, konnten die Hausherren im Gegenzug auf 2:0 erhöhen (35.). Ein langer Ball von Michael Kastler wurde von einem Unterkochener Innenverteidiger unterschätzt, Christoph Renner war plötzlich alleine durch und legte uneigennützig quer auf Philipp Schmid, welcher unbedrängt ins leere Tor einschieben konnte.

Dritte Chance – dritter Treffer

Nur drei Minuten später zog Sontheim mit der dritten Chance auf 3:0 davon. Daniel Gentner überlief die gegnerische Abwehrreihe, legte quer und Schmid stand erneut richtig, um den Doppelpack zu schnüren. Bis zur Pause ließen die Gastgeber noch eine Gelegenheit liegen, als eine abgefälschte Direktabnahme von Jorgo Kentiridis knapp am Tor vorbeistrich.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas besser in die Partie. Einige Distanzschüsse und Freistöße flogen Richtung Sontheimer Tor, doch Manuel Renner konnte sein Gehäuse sauber halten.

Rote Karte nach Tätlichkeit

Nach einer guten Stunde musste ein Unterkochener nach einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz. Sontheim nutzte die Überzahl sofort und erzielte in der 62. Minute den 4:0-Endstand. Gentner spielte Schmid in die Gasse, dieser legte quer und Jonas Horsch vollendete.

Damit ging die Sontheimer Rechnung auf. Im Vorfeld erklärte Trainer Erdal Kalin: „Ich hoffe, dass wir Waldhausen noch packen. Wenn, dann an diesem Wochenende.“

Am kommenden Donnerstag (Fronleichnam) bestreitet Sontheim in Ebnat (16 Uhr) das Finale im Bezirkspokal gegen die TSG Hofherrnweiler II (Kreisliga A 1). In der Liga tritt der FVS am Sonntag beim Vorletzten Ebnat an. FV Sontheim: M. Renner, Kastler (76. Goldau), R. Färber, Kropp, Hörger, Horsch (74. Neumann), J. Mack, Gentner (65. Gansloser), Kentiridis, C. Renner (81. Nusser), Schmid