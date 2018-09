Unterkochen Führung nur ein Strohfeuer

Unterkochen / HZ

Aufsteiger AC Milan Heidenheim verliert in Unterkochen mit 1:5.

Ein Woche nach dem ersten Saisonsieg gab es für den AC Milan Heidenheim ein böses Erwachen. In Unterkochen verlor der Aufsteiger mit 1:5. Dabei war der AC Milan Heidenheim sogar in Führung gegangen. Dominic Hannemann hatte in der 19. Minute getroffen. Doch noch vor der Pause glich Mike Viehöfer aus (39.).

Mit Wiederbeginn steuerten die Gäste einer deutlichen Niederlage entgegen. Severin Kaufmann (50.) und Timo Mittelbach (55.) sorgten für eine 3:1-Führung der Unterkochener. In der Schlussphase folgten dann noch Treffer durch Mike Viehöfer (88.) und Jonas Feuchter (90.).