Nattheim TSG Nattheim siegt am Osterwochenende gegen Unterkochen und Heubach

Nattheim / HZ

Die Nattheimer erwischten den besseren Start auf dem kleinen Kunstrasen in Heubach. In der zehnten Minute steckte M. Prater den Ball zu Torjäger Brümmer durch, der allen davonlief und eiskalt zum 0:1 einschob.

Die Gäste bestimmten große Teile der ersten Halbzeit und kamen durch Schürle, Sascha Prater und Burr zu weiteren Chancen, die allesamt nichts einbrachten. Die Gastgeber aus Heubach hatten außer einem Schuss durch Stürmer Sonnleitner, der in der 35. Minute knapp am Tor vorbei ging, keine nennenswerten Chancen in Durchgang Eins. Somit ging es mit einem verdienten 0:1 in die Halbzeit.

In Halbzeit zwei waren es dann die Gastgeber, welche die spielbestimmende Mannschaft waren. In dieser Phase des Spiels wäre der Ausgleich nicht unverdient gewesen. In der 71. Minute schwächte sich Heubach jedoch selbst, als Torwart Gürdal den Nattheimer Fischer unsanft von den Beinen holte. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und Platzverweis. Den fälligen Strafstoß verwandelte F. Horsch zum 0:2. Drei Minuten vor Schluss kam Heubach durch ein Eigentor von Frank noch zum 1:2-Anschlusstreffer. TSG: Schuh, M. Horsch, Burr, F. Horsch, Lankes, Frank, M. Prater (Gentner), Fischer, Schürle (Lieb), Brümmer, S. Prater

Tore im rechten Moment

Beim 4:1 gegen Unterkochen begann Nattheim sehr druckvoll und hatte das Spiel sofort im Griff. Das erste Nattheimer Tor besorgte aber ein Unterkochener Abwehrspieler, der in der 13. Minute nach einer Flanke von Sascha Prater den Ball per Kopf unglücklich ins eigene Netz beförderte.

Unterkochen wurde danach stärker und kam durch Funk nach einem Eckball in der 18. Minute zum Ausgleich. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Gäste die aktivere Mannschaft. Doch dann fielen zum richtigen Zeitpunkt die Nattheimer Tore. Zuerst war es Maxi Frank, der in der 65. Minute nach einem Brümmer-Eckball zum 2:1 abschloss. Bis sich Unterkochen sortiert hatte, stand es schon 3:1. Robin Schürle erlief in der 67. Minute einen Fehlpass und passte auf Philipp Neubrand, der aus zehn Meter Gästetorhüter Schlipf keine Chance ließ.

Unterkochen versuchte nochmals heranzukommen, das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Der eingewechselte Gentner passte mustergültig auf Brümmer, der in der 89. Minute den Ball über die Linie brachte. Der Nattheimer Sieg war verdient, fiel aber sicherlich zu hoch aus. TSG: Schuh, M. Horsch, Burr, F. Horsch, Lankes, Frank, Neubrand (79. Baamann), Fischer, Schürle (89. Gentner), Brümmer (Schieszl), Prater