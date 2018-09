Heidenheim FFV hat die Chancen nicht genutzt

Heidenheim / pm

Der FFV Heidenheim verliert beim FV Nürtingen mit 0:2.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Nürtingen waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware, da die Defensivreihen gut organisiert waren. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe der FFV Heidenheim nach einem Eckball von Franziska Schüßler zu der ersten guten Chance kam. Dabei verpassten sowohl Laura Szatzker als auch Tina Neubrand den Ball. Eine Führung des FFV zur Halbzeitpause wäre nicht unverdient gewesen.

Die junge Heidenheimer Mannschaft geriet nach dem Seitenwechsel durch einen direkt verwandelten Freistoß der Gastgeber in Rückstand (50. Minute). Im Gegenzug verpasste der FFV den Ausgleich, nachdem ein Freistoß von Verena Hörger knapp am langen Pfosten vorbei ging. Nach rund einer Stunde wurde der FFV klassisch ausgekontert und die Nürtinger erhöhten auf 2:0.

Gegen Ende der zweiten Halbzeit hatte Aline Schröm nach schönem Zuspiel von Verena Hörger eine sehr große Chance zum Anschlusstreffer, jedoch schoss sie am Tor der Gastgeber vorbei. Der FFV Heidenheim kam durch Franziska Schüßler noch zu einer weiteren guten Gelegenheit, doch deren Schuss wurde von der Nürtinger Torfrau pariert. Somit kassierten die Heidenheimerinnen eine unnötige 0:2-Niederlage beim neuen Tabellenführer.

Sein nächstes Ligaspiel bestreitet der FFV, der nun Tabellenvorletzter ist, am Sonntag, 7. Oktober (Heimspiel gegen Münchingen). Am kommenden Sonntag, 30. September, ist Heidenheim in der zweiten Runde des WFV-Pokals beim SV Winnenden zu Gast (11 Uhr).