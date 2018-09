Sontheim FV Sontheim verliert daheim gegen Bonlanden

Sontheim / Markus Benz

Als die effektivere Mannschaft erwies sich in einem Spiel auf Augenhöhe der SV Bonlanden. Die Gäste besiegten den FV Sontheim auf dem heimischen Platz mit einem 2:0.

Eine unnötige Niederlage war es, die der FV Sontheim nach Einschätzung des Trainers Marcus Mattick am Sonntag gegen den SV Bonlanden einstecken musste. Das Aufsteigerduell vor rund 300 Zuschauern war eine Partie auf Augenhöhe und obwohl Sontheim gut ins Spiel fand, hatten die Gäste das glücklichere Ende auf ihrer Seite.

Bereits in der dritten Spielminute bediente Christoph Renner Marcus Mattick. Allerdings konnte die Gästeabwehr seinen Abschluss abblocken. Nachdem die Gäste mit einem Kopfball nach einer Ecke, der das Tor in der 20. Minute verfehlte, erstmals gefährlich wurden, war auf der Gegenseite Bonlandens Schlussmann Wiedmann aufmerksam zur Stelle und konnte gegen Christoph Renner klären (37.).

Sontheim wirkt unkonzentriert

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Gäste stärker und nutzten Sontheims nun auftretende Nachlässigkeiten konsequent aus. Nachdem zunächst Bonlandens Linksaußen, Adam, völlig freistehend in der 47. Minute noch verzog und nach einem Freistoß von Gentner Macks Kopfball aus sechs Metern von Torhüter Wiedmann in der 50. Minute pariert werden konnte, nahm das Unheil in der 53. Minute seinen Lauf. Im Spielaufbau verloren die Sontheimer leichtsinnig den Ball. Bonlandens Kapitän Pottmeyer nahm diese Einladung dankend an und konnte ohne Probleme zum 0:1 einschieben.

Sontheim versuchte umgehend auszugleichen und hatte in der 57. Minute Riesenpech im Abschluss. Nach einem Steilpass von Gentner ließ Kentiridis Bonlandens Verteidigung stehen. Doch sein Schuss von der Strafraumgrenze prallte vom linken an den rechten Innenpfosten und sprang wieder auf das Spielfeld zurück, wo dann die Gästeabwehr die Situation bereinigen konnte.

In einer von zahlreichen und äußerst fragwürdigen Unterbrechungen geprägten Schlussphase war der FV Sontheim zwar weiterhin bemüht, zum Ausgleich zu gelangen, aber wirklich torgefährlich konnte die Mannschaft nicht mehr werden. Bei erfolgversprechenden Flanken von Mack und Böhm in das Sturmzentrum waren Bonlandens sichere Innenverteidigung oder ihr souveräner Torhüter Wiedmann auf dem Posten und konnten entscheidend klären (73./77.).

Schwarz verpasst den Ausgleich

Gegen eine nun in der Defensive völlig entblößte Sontheimer Mannschaft verpasste es Schwarz für die endgültige Entscheidung zu sorgen, indem er aus kurzer Distanz an FV-Torhüter Manuel Renner scheiterte (88.). In der Nachspielzeit war es dann noch Bonlandens Mittelstürmer Yilmaz vorbehalten für den 0:2-Endstand zu sorgen. Entsprechend bedient war FV-Trainer Marcus Mattick und sprach von einer unverdienten Niederlage seiner Mannschaft, die man durch „zehn Minuten Tiefschlaf zu Beginn der zweiten Halbzeit“ selbst eingeleitet hatte.

Weiter geht es für den FV am kommenden Sonntag, 30. September, um 15 Uhr bei N.A.F.I Stuttgart. FV Sontheim: Manuel Renner – Gauß, Leoff, Kastler (85. Haas), Hörger (61. Kropp) – Mack, Ertle (59. Böhm), Mattick (38. Akcigöz), Gentner – Kentiridis, Christoph Renner.