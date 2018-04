Heidenheim FCH-A-Junioren kamen gegen Bayern nicht in die Zweikämpfe

Heidenheim / HZ

Die Heidenheimer U 19 unterliegt bei Bayern München mit 1:3.

Die Junioren des Deutschen Rekordmeisters übten gleich zu Beginn einen großen Druck auf die Abwehr der FCH aus. Die Heidenheimer kamen nicht entscheidend in die Zweikämpfe, sodass es nur eine Frage der Zeit schien, bis die Hausherren das erste Tor erzielen würden. Nach einem Eckstoß in der zwölften Spielminute war es soweit: Maximilian Zaiser vollendete freistehend aus 20 Metern zum 1:0 für München.

Im Anschluss daran versuchte Heidenheims U 19, sich in die Partie zurück zu kämpfen. Belohnt wurde das Engagement in der 32. Minute, als Tobias Reithmeir nach einem kurz ausgeführten Eckball einköpfen zum 1:1 konnte.

Ein Dämpfer kurz vor der Pause

Fortan war der rot-blau-weiße Nachwuchs im Spiel und konnte Sicherheit gewinnen. Dennoch gingen die Gastgeber zwei Minuten vor dem Pausenpfiff abermals in Führung: Nach einer Kombination über die rechte Abwehrseite des FCH wurde Manuel Wintzheimer sträflich alleine gelassen und traf unhaltbar zum 2:1-Pausenstand auf dem FC-Bayern-Campus.

Nach der Pause lief es kurz besser

Nach dem Wiederanpfiff kam der FCH-Nachwuchs besser in die Zweikämpfe und lieferte bis zur 60. Minute ein gutes Spiel ab. In der Folgezeit schlichen sich jedoch ähnliche Probleme wie bereits im ersten Durchgang ein. So erzielten die Bayern in der 61. Minute das 3:1 durch Meritan Shabani. In der Schlussphase erarbeitete sich die Heidenheimer U 19 punktuell Räume in der Tiefe, konnte jedoch keinen Anschlusstreffer nachlegen.

Schlussendlich blickte Trainer Jens Bauer auf „kein gutes Spiel“ seiner Jungs zurück und bemängelte vor allem, dass „zu wenig gesprintet“ sowie nicht mutig genug agiert wurde. „Wir blicken auf eine verdiente Niederlage zurück und gehen mit klaren Ansatzpunkten, es besser zu machen, in die kommenden Spiele.“