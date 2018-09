Fußball-Kreisliga B5 Ex-Trainer Maihofer: „Ich bin heute noch überrascht“

Mergelstetten / Edgar Deibert

Wie geht's nach der Entlassung von Trainer Mike Maihofer beim Tabellensechsten SV Mergelstetten II weiter?

Es war die erste Trainerentlassung der Saison in den Kreisligen A 3 und B 5: Einen Tag nach dem 5:1-Sieg in Oggenhausen wurde das Trainergespann des SV Mergelstetten II, Mike Maihofer und Andreas Stenske, entlassen, erzählt Ex-Coach Maihofer. Als er zum Gespräch mit der Abteilungsleitung gebeten wurde, habe er sich dabei nichts gedacht, erinnert der 43-Jährige. „Es hat sich aber schnell in die Richtung entwickelt“, so Maihofer.

Sportliche Gründe für seine Entlassung habe es dabei nicht gegeben. Der Verein habe diese vielmehr mit Maihofers „Außendarstellung“ begründet. „Vielleicht habe ich manche Dinge zu deutlich angesprochen. Ich lobe nicht alles und bin nun mal ein ehrlicher und geradliniger Mensch“, sagt Maihofer und fügt an, neun Jahre habe es gepasst.

Nach Maihofers Darstellung sei aber nichts „dramatisches“ vorgefallen. „Ich bin heute noch überrascht, da ich dachte, dass wir eine Lösung finden“, betont er. Die Entscheidung der Abteilungsleitung findet er „völlig überzogen“ und kann diese auch nicht nachvollziehen.

Keine Probleme mit dem Team

Maihofer ist es wichtig hervorzuheben, dass er keine Probleme mit der Mannschaft gehabt habe. Im Gegenteil, er spüre die Rückendeckung der Spieler, von denen manche mit dem Gedanken eines Rücktritts spielen, so Maihofer. Den Grund für seine Entlassung vermutet er eher in den neuen Leitlinien des Vereins. Vielleicht habe es menschlich nicht gepasst.

Allerdings sagt er auch: „Ich lebe zwar den SVM, muss das jetzt aber auch akzeptieren. Und ich hoffe, dass es eine gute Lösung für die zweite Mannschaft geben wird. Für mich ist es zwar schade, aber den Jungs gönne ich alles Gute.“

Maihofer selbst möchte seinen Abschied vom SVM noch verarbeiten. Auf jeden Fall wolle er aber eines Tages wieder als Trainer arbeiten.