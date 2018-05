Heidenheim Ex-FCH-Torjäger Patrick Mayer sagte Servus

Heidenheim / Thomas Grüninger

Der einstige Drittliga-Torschützenkönig des FCH, Patrick Mayer, beendete am Sonntag seine Karriere in Mannheim – mit einem Treffer, dem verpassten Aufstieg und einem bitteren Spielabbruch.

Patrick Mayer als FCH-Legende zu bezeichnen, ist sicher nicht übertrieben. Der Stürmer aus dem Allgäu gehörte einst zu den Publikumslieblingen auf dem Schlossberg, bestritt zwischen 2009 und 2015 insgesamt 111 Spiele für den FCH, erzielte 42 Tore und war 2011 Drittliga-Torschützenkönig (19 Treffer, gemeinsam mit dem Braunschweiger Domi Kumbela).

Den Erfolgen auf dem Spielfeld stand aber vor allem in den letzten Jahren ein unvergleichliches Verletzungspech gegenüber. Das hat ihn jetzt dazu veranlasst, einen Schlussstrich hinter seine Profikarriere zu ziehen.

Dieser Schritt sei ihm unglaublich schwer gefallen, sagte Mayer. „Aber ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich leider nicht mehr in die körperliche Verfassung komme, die ich mir gewünscht habe, um nochmals richtig angreifen zu können. Und ich bin auch ganz ehrlich: Die Regionalliga hätte mich auf Dauer auch nicht gereizt, weiter meine Gesundheit zu riskieren.“

Fast hätte es zum Karriereende nochmals ein sportliches Happy End gegeben. Seit Saisonbeginn trug Mayer das Trikot des Regionalligisten SV Waldhof Mannheim, kam noch zehnmal zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Die Waldhöfer bestritten am Sonntag ihr Aufstiegs-Relegationsspiel gegen den KFC Uerdingen. Patrick Mayer gelang nach gut einer halben Stunde das 1:1, das die Mannheimer nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel nochmals hoffen ließ.

„Das tut unheimlich weh“

Doch beim Stand von 1:2 sorgten dann Chaoten im Mannheimer Block durch das Abbrennen von Feuerwerk und Bengalos zunächst für eine lange Unterbrechung. Als auch nach 25-minütiger Pause noch Knallkörper auf dem Rasen landeten und der erneute Versuch einer Spielfortsetzung fehlschlug, wurde die Partie abgebrochen. Der Traum, als Aufsteiger in die Fußball-Rente zu gehen, war damit auch für „Paddy“ Mayer ausgeträumt.

Der 30-Jährige zeigte sich fassungslos über das skandalöse Verhalten der Randalierer im Waldhof-Block: „Es waren Szenen wie im Krieg. Das ist bitter und tut unheimlich weh.“ Erst recht vor dem Hintergrund, dass sich die Mannheimer während der Saison eigentlich immer auf ihr Publikum verlassen konnten. „Überragend“, bezeichnet Mayer die Unterstützung, nennt Waldhof „einen außergewöhnlichen Verein“, der eigentlich höherklassig spielen sollte.

Dass das Relegations-Rückspiel Mayers Abschiedsspiel werden sollte, stand unterdessen schon länger fest. Lange Zeit hatte er gehofft, seine körperliche Pechsträhne (siehe Extrabericht) würde wieder abreißen. Doch der Wunsch, endlich mal eine Saison durchzuspielen, den er noch 2016 geäußert hatte, blieb unerfüllt.

„Wäre gern beim FCH geblieben“

„Ich habe mich bei all meinen Vereinen sehr wohl gefühlt und aus vielen Mitspielern und Mitarbeitern sind richtig gute Freunde geworden“, sagt er rückblickend. Und betont die besondere Zeit in Heidenheim, die für den in Wangen im Allgäu geborenen Torjäger aus zwei Etappen bestand – von 2009 bis 2011 und nach der Rückkehr aus Augsburg von 2012 bis 2015.

„Ich habe in Heidenheim meine wundervolle Frau kennengelernt und unter Frank Schmidt die schönste und erfolgreichste Zeit meiner Karriere erlebt““, sagt er. „Und ich will auch ehrlich sein: Ich hätte meine Karriere damals gerne in Heidenheim fortgesetzt. Es war für mich eine besondere Zeit in einem besonderen Verein.“

Spielertrainer in Beuren

Jetzt aber blickt er einem neuen Lebensabschnitt entgegen, privat (seine Frau erwartet in Kürze eine Tochter) wie beruflich. Womit er künftig seinen Lebensunterhalt verdient, will er noch nicht verraten, weil es „noch nicht spruchreif“ sei. Soviel aber ist sicher: dem Fußball bleibt er erhalten. Zunächst bei seinem Heimatverein, dem SV Beuren (Bezirksliga Donau/Iller) – als Spielertrainer. „Eine Herzensangelegenheit“, wie er betont.