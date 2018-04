Fußball Es geht doch: Die TSV Herbrechtingen holt die ersten Punkte

Herbrechtingen / Edgar Deibert

Am Doppelspieltag des Oster-Wochenendes ging die TSV Herbrechtingen, abgeschlagenes Schlusslicht der Kreisliga A 3, erstmals nicht als Verlierer vom Platz.

Nach 18 Saisonspielen ohne Punkte war es am vergangenen Wochenende soweit: Die TSV Herbrechtingen holte sich dank zweier Unentschieden die ersten beiden Zähler der Saison. Die tabellarische Situation hat sich dabei nicht merklich verbessert, schließlich hat die TSV bei einer Tordifferenz von 20:98 ganze 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten TKSV Giengen und damit den Relegationsrang.

Allerdings tat es seiner Mannschaft gut, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, wie Mattheos Kentiridis feststellte. Ein Ruck sei durch sein Team gegangen, so der Herbrechtinger Trainer. Natürlich weiß auch der 45-Jährige die Lage einzuschätzen. „Der Klassenerhalt wird schwierig, dafür ist der Abstand sehr groß.“

Allerdings möchte die TSV weitere Zähler sammeln, die Motivation sei groß, sagt Kentiridis, der als positives Beispiel den Lauf der SG Heldenfingen/Heuchlingen sieht. Diese holte unter dem neuen Spielertrainer Daniel Mack in fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden und ist dadurch vom Vorletzten auf den zehnten Platz geklettert. Mack und Kentiridis spielten einst gemeinsam für die TSV Herbrechtingen.

Und für diese hätte beim 1:1 gegen Großkuchen am Ostermontag auch der erste Saisonsieg herausspringen können. „Eigentlich hätten wir gewinnen müssen“, so der Herbrechtinger Coach, dessen Team zwar durch Stürmer „Didi“ in der 10. Minute in Führung ging, dann aber den Ausgleich nach einem „blöden“ (Kentiridis), aber berechtigten Handelfmeter hinnehmen musste (65./Scherieble).

Neuer Torhüter gibt Rückhalt

Bei dem war auch der neue Herbrechtinger Torwart Gabor Kaifer machtlos, obwohl er die Ecke geahnt hatte. Einst spielte Kaifer beim FV Burgberg, zuletzt beim FC Ballhausen. Von dort kennen Kentiridis und der reaktivierte Keeper sich. Gegen Großkuchen war es Kaifers drittes Spiel. „Er ist der Rückhalt, den wir gebraucht haben“, sagt der Herbrechtinger Trainer, der weitere Spieler zur TSV lotsen möchte.

Diese müssten sich aber auch mit der Kreisliga B beschäftigen. „Mit einem Auge“ schaue natürlich auch die TSV auf den Abstieg, so der Herbrechtinger Coach. Dann soll aber der sofortige Wiederaufstieg angepeilt werden. „Und wenn wir uns schon verabschieden müssen, dann bitte mit ein paar Punkten mehr“, sagt Kentiridis. So soll möglichst bald der erste Saisonsieg her. Am besten schon am Sonntag bei der TSG Schnaitheim II (13 Uhr).