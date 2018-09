Schnaitheim Erste Saisonniederlage für die TSG Schnaitheim

Schnaitheim / Florian Maier

Gegen die SG Kirchheim/Trochtelfingen gab es für die Bartak-Schützlinge eine 0:3-Niederlage.

An den Erfolg der Vorwoche – den 4:2-Sieg gegen Neresheim – konnte die TSG Schnaitheim beim Heimspiel gegen die SGM Kirchheim/Trochtelfingen am Sonntag nicht anknüpfen. Der Bezirksligist musste sich mit 0:3 geschlagen geben – die erste Saisonniederlage der Schnaitheimer.

Die Elf musste TSG-Trainer Patrick Bartak auf einer Position verändern. Für den urlaubsbedingt abwesenden Björn Jentschke rückte Lukas Weireter in die Startelf. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ohne Torchancen, dauerte es bis zur 19. Minute bis die TSG das erste Mal gefährlich vor das Tor der Spielgemeinschaft gelangen konnte. Nach einem langen Ball von Wegele scheiterte Braig jedoch an Torhüter Hirschmann.

Starker gegnerischer Torwart

In der 38. Minute hatte die TSG die nächste Gelegenheit um in Führung zu gehen. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld, durch Lukas Weireter, passte dieser in den Strafraum auf Mager, aber auch er konnte Hirschmann nicht überwinden. Im direkten Gegenzug fiel dann das 1:0 für die SGM Kirchheim/Trochtelfingen. Denn Felix Leuze nutze die Unordnung der weit aufgerückten TSG-Defensive und erzielte das Tor nach einem gut vorgetragenen Konter. Nur drei Minuten später folgte das 2:0 durch Henri Guyot.

Auch in der zweiten Halbzeit kam die TSG nicht besser in das Spiel. Die einzige nennenswerte Torchance für die Schnaitheimer hatte Matthias Kolb in der 75. Minute. Michel Wegele spielte den Ball in den Lauf von Kolb, dieser konnte jedoch von Christian Strobel am Abschluss gehindert werden. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Michael Ackermann mit einem direkt verwandelten Eckball. Für die TSG gab es somit am sechsten Spieltag die, auch in dieser Höhe verdiente, erste Saisonniederlage. TSG Schnaitheim: Günther, Spahr, Hörger, Weireter (68. Strahl), Kolb, Wegele, Braig (58. Dick), S. Peichl, Bosch (46. Hommel), T. Peichl, Mager