Fußball Erdal Kalin hört am Saisonende auf

Sontheim / Edgar Deibert

Der FV Sontheim muss sich einen neuen Coach suchen. Der Bezirksligist und der 46-jährige Kalin gehen am Ende der aktuellen Spielzeit getrennte Wege.

Wie geht's in der kommenden Saison beim FV Sontheim weiter? Trainer Erdal Kalin hatte die Brenztäler in der vergangenen Spielzeit auf den zweiten Tabellenplatz geführt, in der Relegation verpasste der FV den Aufstieg in die Landesliga knapp. Aktuell belegen die Sontheimer den fünften Rang, sind aber noch in Schlagdistanz zu den Plätzen zwei und drei.

Dennoch wird es keine dritte Spielzeit hintereinander unter Kalin geben, wie der 46-Jährige am Freitag, 6. April, auf HZ-Anfrage mitteilte. „Ich werde nicht weitermachen“, so Kalin. Auch von Abteilungsleiter Roland Benz gab es die Bestätigung einer Trennung zu Saisonende. Über die Gründe kann bislang nur spekuliert werden. Dem Vernehmen nach soll die sportliche Situation nicht ausschlaggebend sein.

Bei anderen Vereinen herrscht Klarheit

Der TSG Nattheim bleibt dagegen das Trainergespann Klaus Beyrle/Thomas Lieb erhalten. „Wir sind zufrieden mit der Entwicklung“, betont Beyrle. Zudem gebe es die Zusage von den meisten Spielern, lediglich zwei seien sich noch unschlüssig.

Auch Ralf Polzer möchte beim VfL Gerstetten als Trainer weitermachen. Dies trifft auch auf Patrick Bartak zu, der im Winter seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert hat. Beim SV Neresheim, dem fünften Bezirksligateam aus dem Verbreitungsgebiet der Heidenheimer Zeitung, hat Sven Palinkas vor Ostern das Traineramt übernommen.