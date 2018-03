Heidenheim Elfmeter nutzt B-Junioren des 1. FCH nichts

Heidenheim / hz

Die B-Junioren des 1. FC Heidenheim trennen sich vom SV Elversberg mit einem 1:1-Unentschieden.

Gegen den abstiegsgefährdeten SV Elversberg mussten sich die B-Junioren des 1. FC Heidenheim im Heimspiel der Bundesliga mit einem 1:1 begnügen und bleiben damit im Jahr 2018 weiter ohne Sieg. Nach torloser erster Halbzeit gingen die Gäste aus dem Saarland in der 47. Minute durch Erik Schmidt in Führung. Gianni Mollo gelang nach 58 Minuten der Ausgleichstreffer.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatte der FCH die Chance, per Elfmeter in Führung zu gehen. Mollo scheiterte aber an Elversbergs Schlussmann Pascal Maier., und so blieb es beim 1:1. In der Tabelle rangieren die Heidenheimer jetzt auf Platz sieben, Elversberg blieb auf dem vorletzten Rang.