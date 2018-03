Fußball-Bezirksliga Duell Sontheim - Nattheim endet 2:2

Fußball / Von Wolfgang Gentner

Tore sind in den Duellen zwischen dem FV Sontheim und der TSG Nattheim garantiert. Und so war es auch dieses Mal.

Bereits nach zwei Minuten hatte Nattheims Top-Stürmer Patrick Brümmer die erste Großchance, doch nach seinem Sololauf konnte FV-Keeper Manuel Renner noch zur Ecke klären.

Beide Teams hatten in der Folgezeit große Mühe mit dem äußerst holprigen Platz, so dass Tormöglichkeiten eher zufällig entstanden. Dazu spielten beide Mannschaften ihre Standards sehr schlampig aus und so ereignete sich in der ersten halben Stunde kaum nennenswertes. Die Sontheimer Führung in der 32. Minute entsprang dann auch aus einem technischen Fehler der Gäste, die den Ball nach einem Abwurf ihres Torhüters verstolperten. Der früh attackierende Daniel Gentner eroberte den Ball und schloss zum 1:0 ab.

Danach kam die stärkste Phase der Gastgeber, die nun etwas mehr Platz hatten. Die Gäste hatten es ihrem starken Torhüter Tobias Schuh zu verdanken, dass es bei der knappen FV-Führung blieb. Kurz vor der Pause hatten die Nattheimer dann wie aus dem Nichts die Großchance zum Ausgleich, doch nach Brümmers Hereingabe konnte der freistehende Moritz Lankes den Ball nicht im Tor unterbringen.

Nach der Pause dauerte es dann nicht einmal eine Minute, bis der Ball im Sontheimer Netz zappelte. Die Gäste spielten sich schön über links durch. Lankes passte ideal in die Mitte zu Brümmer, der aus kurzer Entfernung den 1:1-Ausgleich markierte. Die TSG störte die Sontheimer nun schon viel früher und diese Maßnahme trug bereits in der 53. Minute weitere Früchte, als Robin Schürle einen abgewehrten Ball aus über dreißig Metern per „Sonntagsschuss“ zum 1:2 in die Maschen setzte.

Nun mussten die Gastgeber ihrerseits etwas öffnen und ermöglichten dem Gegner einige Kontermöglichkeiten, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Der FV zeigte eine gute Moral und drückte die Gäste nun vermehrt in die Defensive, doch außer einer großen Möglichkeit durch Christoph Renner, die Schuh toll vereitelte, sprang nichts weiteres heraus.

Sontheims Torhüter pariert stark

In der 72. Minute hatte dann Nattheims Maximilian Frank nach schönem Alleingang die Entscheidung auf dem Fuß, doch Tobias Hörger kratzte den Ball noch von der Torlinie. Stattdessen markierte Gentner in der 74. Minute mit seinem blitzsauberen Drehschuss aus knapp 14 Metern den 2:2-Ausgleich für die Hausherren. Damit setzte sich der 21-Jährige an Spitze der Torjägerliste mit nun 17 Treffern.

In der hektischen Schlussphase wollten beide Teams noch den Sieg und die größte Chance dazu hatten die Gäste, doch konnte Renner den Schuss von Lankes grandios parieren.

Nattheims Trainer Klaus Beyrle sowie Thomas Lieb zeigten sich dann nach dem Abpfiff auch insgesamt zufrieden: „Wir haben vor allem nach der Pause ein gutes Spiel gezeigt und sind den Sontheimern mindestens auf Augenhöhe begegnet. Natürlich hatten wir die Chancen zum 3:1, aber insgesamt können wir mit dem Punkt gut leben.“

Auch Interimscoach Roland Benz, der Sontheims erkrankten Trainer Erdal Kalin vertrat, zeigte sich mit dem Unentschieden einverstanden: „Insgesamt geht die Punkteteilung voll in Ordnung. Leider haben wir den Beginn der zweiten Halbzeit total verschlafen und können am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sein. Die Platzverhältnisse waren für beide Teams schwierig, daher blieben beide Teams spielerisch unter ihren Möglichkeiten.“