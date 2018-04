Heidenheim Doppelpack reicht der TSG Schnaitheim nicht

Heidenheim / HZ

Gegen den TV Neuler steht am Ende ein 2:2 zu Buche.

Nach drei Niederlagen wollten die Schnaitheimer in Neuler punkten. Doch die TSG ließ in vielen Situationen Tempo und Mut vermissen. Braig und Wegele hatten Chancen, scheiterten aber an Fuchs.

Stattdessen war Neuler am Zug: Dörrer schaltete in der 20. Minute am schnellsten und staubte nach einer Parade von Karnisky zum 1:0 ab. Aber Schnaitheim wusste zu antworten: Wegele behauptete sich in der 45. Minute, umzingelt von vier Verteidigern, und überlistete Fuchs mit einem Schlenzer ins lange Eck. Und Wegele legte nach: In der 48. Minute brachte Braig die Kugel von rechts hoch in die Mitte und Wegele traf per Seitfallzieher.

Die Führung hielt aber nur eine knappe Viertelstunde. Nach einem Abwehrfehler traf Bieg zum 2:2. TSG Schnaitheim: Karnisky, Bosch (60. Gösele), Holz, Peichl, S., Peichl, T., Hörger, Dick (46. Hommel), Strahl (83. Spahr), Braig, Wegele, Schoger.