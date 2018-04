Fußball Die Toptorjäger kommen aus dem Landkreis

Kreis Heidenheim / Edgar Deibert

Was haben Patrick Brümmer (TSG Nattheim), Daniel Gentner und Philipp Schmid (beide FV Sontheim) gemeinsam? Sie haben bislang jeweils 17 Treffer erzielt und sind damit herausragend.

Tabellarisch betrachtet gehören die Mannschaften aus dem Landkreis nicht zu den Spitzenteams der Bezirksliga. Immerhin sind die TSG Nattheim (4./35 Punkte), der FV Sontheim (5./32) und der VfL Gerstetten (6./32) aber Teil des Verfolgerfelds, die TSG Schnaitheim ist Achter (28).

Kurios: Die Torjägerliste wird dagegen von Spielern aus dem Kreis dominiert. Patrick Brümmer (Nattheim), Daniel Gentner und Philipp Schmid (beide FV Sontheim) sowie Gioacchino Colletti (Lorch) haben jeweils 17 Tore erzielt. Schnaitheims Edis Yoldas folgt dahinter mit 14 Treffern.

Patrick Brümmer (TSG Nattheim, 17 Tore) © Foto: Rudi Weber

Brümmer kann auch Abwehrarbeit

„Es ist ja kein Geheimnis, dass Patrick ein sehr guter Stürmer ist“, lobt Klaus Beyrle, der zusammen mit Thomas Lieb die TSG Nattheim betreut, seinen Angreifer. Ganz der Trainer streicht Beyrle dabei einen Aspekt heraus: In diesem Jahr habe sich Brümmer auch in puncto Defensivarbeit gesteigert.

Daneben dominiert Sontheim die Torjägerliste, was im FV-Lager sicherlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen wird. Zum einen imponierten Schmid und Gentner mit ihrem Torriecher.

Philipp Schmid (FV Sontheim, 17 Tore) © Foto: Markus Brandhuber

Dabei bestreitet Schmid nach längerer Zeit in der Kreisliga A seine erste Bezirksligasaison. Zum anderen sei es bei Gentner umso bemerkenswerter, weil der 21-Jährige ein defensiver Mittelfeldspieler ist, erklärt Erdal Kalin.

Daniel Gentner (FV Sontheim, 17 Tore) © Foto: Sabrina Balzer

Allerdings bedauert der Sontheimer Trainer, dass sich das erfolgreiche Abschneiden in der Torjägerliste nicht auch tabellarisch wiederspiegelt. „Ich bin nicht zufrieden“, betont Kalin, der den zweiten Rang – und damit den Aufstiegs-Relegationsplatz – aber noch nicht abgeschrieben hat.

Grandel nun im Sontheimer Tor

Dabei gibt es beim FV personelle Veränderungen. So stand beim 1:1 gegen Lauchheim Matthias Grandel im Tor. Der 24-Jährige hat zunächst einmal die Nase vorne im Duell mit Manuel Renner, so Kalin. Der Coach wird im Übrigen in der kommenden Saison überraschenderweise nicht weitermachen. Der 46-Jährige möchte sich aber am liebsten mit dem Erreichen der Relegation verabschieden, am Sonntag, 8. April, sind die Sontheimer bei Schlusslicht Aalen zu Gast (15 Uhr).

Feldspieler Horst hüttete Gerstetter Tor

Einen Wechsel im Tor gab es auch beim VfL Gerstetten. Da Stammkeeper Denis Baum im Spiel gegen Ebnat verhindert war, musste Feldspieler Maximilian Horst einspringen. Der 29-Jährige bekam aber nur drei Schüsse aufs Tor. Einen parierte er, einer prallte an den Pfosten und einer ging ins Tor.

Edis Yoldas (VfL Gerstetten, 14 Tore) © Foto: Rudi Weber

Im Heimspiel gegen Lorch am Sonntag, 8. April, kehrt aber Baum zurück. Zudem ist wieder mit Edis Yoldas zu rechnen. Der 26-Jährige fiel am gegen Unterkochen aus.

Wer schießt die Tore für Schnaitheim?

Schmerzlich vermisst wird bei der TSG Schnaitheim Matthias Kolb. Der Angreifer, der in den vergangenen beiden Jahren 19 und 24 Tore erzielte, laboriert an einem Mittelfußbruch. Erfolgreichster Schnaitheimer Torschütze ist zurzeit Marcus Braig mit fünf Treffern. Auch Trainer Patrick Bartak weiß, dass sein Team zu wenig Tore erzielt.

Dennoch soll die junge TSG-Mannschaft am Sonntag, 8. April, gegen Ebnat eine Reaktion auf die „unterirdische“ (Bartak) Leistung beim 0:7 in Waldhausen zeigen (Moldenberg).