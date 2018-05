Kreis Heidenheim Die Bezirksliga im Visier

Kreis Heidenheim / Mathias Ostertag

Am Pfingstmontag treffen der FV Burgberg und der AC Milan Heidenheim im direkten Duell aufeinander. Es geht um die Tabellenspitze – und den Aufstieg.

Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga A3 ist seit Wochen hart umkämpft – vieles deutet darauf hin, dass der derzeitige Tabellenführer FV Burgberg und die beiden unmittelbaren Verfolger ACMilan Heidenheim und TVSteinheim am Ende auch die Meisterschaft unter sich ausmachen werden.

Im Moment steht Burgberg bei 64 Punkten (nach 27 absolvierten Partien), nur einen Zähler dahinter rangiert Milan (bei gleicher Anzahl an Spielen) – und auch die Steinheimer sind mit 57 Punkten (und einer Partie weniger) auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Es ist also nicht auszuschließen, dass das Meisterschaftsrennen in der zweituntersten Spielklasse des Bezirks Kocher-Rems bis zum letzten Spieltag am 10. Juni spannend bleibt – zumal es an Pfingstmontag zum Spitzenspiel zwischen Burgberg und dem AC Milan kommen wird (Anstoß 15Uhr, Stettbergstadion Burgberg). Ursprünglich hätte das Top-Duell bereits am 4. März stattfinden sollen, musste aber damals aufgrund der winterlichen Witterung abgesagt werden.

Kurzurlaub in Italien

Bevor es aber am Montag zum Härtetest kommt, müssen beide Teams erst einmal am heutigen Samstag ihre Hausaufgaben machen. Im Burgberger Fall wäre das der FC Härtsfeld, während Milan Türkspor Heidenheim empfängt (jeweils Anstoß um 15.30Uhr). Zwei Teams also, die tief im Abstiegsstrudel stecken und somit drei Punkte dringend gebrauchen könnten: „Wir konnten schon am Sonntag gegen Großkuchen sehen, dass Teams im Abstiegskampf keine Laufkundschaft sind“, nimmt Burgbergs Trainer Giuseppe „Pino“ Donato die Partie nicht auf die leichte Schulter. Er erwarte von seiner Mannschaft eine angemessene Reaktion, wolle man doch schließlich mit drei Punkten im Gepäck ins Spitzenspiel gehen, so der Coach, der bis einschließlich gestern im Kurzurlaub in Italien weilte. „Mein Co-Trainer Norbert Feldmann hat so lange die Trainingsarbeit übernommen. Ich habe da das vollste Vertrauen in ihn“, so der 38-Jährige.

Auch beim AC Milan geht man mit Respekt, aber auch einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Partie gegen den Tabellen-13 Türkspor. „Es ist immer schwer, gegen Teams zu spielen, die im Abstiegskampf sind“, sagt Trainer Dusko Cuckovic. Doch wenn man über eine Saison hinweg so konstant spiele wie sein eigenes Team, dann könne man davon ausgehen, dass beide Teams ihr Samstagsspiel siegreich gestalteten. „Wir konnten zuletzt gegen Königsbronn und Mergelstetten zweimal ein Spiel drehen. Die Jungs haben das Ziel aufzusteigen und tun viel dafür“, so der 29-Jährige, der mit seinem Gegenüber eine gemeinsame Vergangenheit hat. Unter „Pino“ Donato als Milan-Trainer stieg der Spieler Cuckovic in der Saison 2013/14 in die Bezirksliga auf. Nach dem Wiederabstieg in die Kreisliga A3 übernahm Cuckovic den Job an der Seitenlinie – und ist nun erneut nah dran an der Bezirksliga.

Gerade in der Offensive sind beide Teams stark besetzt, bei Burgberg etwa ragt in dieser Saison einmal mehr Toptorjäger Nico Schellenberger heraus, der in gerade einmal 24 Spielen schon wieder 31 Treffer erzielen konnte. „Das ist eine wahnsinnige Quote“, sagt sein Trainer Donato, der aber auch auf die mannschaftliche Geschlossenheit verweist, die „eingespielte Truppe“, die in der jetzigen Konstellation teils schon seit Jahren zusammen spiele. Auch Milan-Coach Cuckovic lobt das starke Mannschaftsgefüge, durch das die Ausfälle von Sefa Baytemur und Salvatore Lo Giudice nicht ganz so schwer wiegen würden. Definitiv fehlen wird Sercan Tunceli, der im Spiel gegen Königsbronn/Oberkochen die Rote Karte kassiert hatte.

Keine Vorentscheidung erwartet

Eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf erwartet keiner der beiden Trainer von dem direkten Aufeinandertreffen am Montag. Auch mit einem Sieg könnte sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen, zumal der TV Steinheim noch in Reichweite ist. „Aus Steinheimer Sicht wäre ein Unentschieden optimal“, hat Donato ausgerechnet, und aus Sicht von Dusko Cuckovic wird es „spannend bis zum Schluss“. „Ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung direkter Aufstieg, nicht mehr“, so Donato.

Im Spitzenspiel selbst werde allein die Tagesform entscheiden, ist Cuckovic überzeugt. Und sein Gegenüber Donato rechnet damit, dass Milan nur dann zu schlagen sei, wenn jeder seiner Spieler 100Prozent Leistung bringe.

Das Restprogramm der Meisterschaftsfavoriten in der Kreisliga A 3

FV Burgberg, Tabellenplatz 1, 27 Spiele, 64 Punkte: FC Härtsfeld (15. Rang, Heimspiel), AC Milan Heidenheim (2., H), Sportfreunde Fleinheim (7., Auswärtsspiel), SC Hermaringen (5., H), SG Königsbronn/Oberkochen (4., H)

AC Milan Heidenheim, Tabellenplatz 2, 27 Spiele, 63 Punkte: Türkspor Heidenheim (13., H), FV Burgberg (1., A), SV Großkuchen (16., A), FC Härtsfeld (15., H), Sportfreunde Fleinheim (7., A)

TV Steinheim, Tabellenplatz 3, 26 Spiele, 57 Punkte: TKSV Giengen (14., A), zweimal gegen den SC Hermaringen (5., A und H), FC Härtsfeld (15., A), TSV Herbrechtingen (17., A), SG Heldenfingen/Heuchlingen (10., H)