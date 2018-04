Nattheim Derby Nattheim - Gerstetten: Wende in der zweiten Halbzeit

Derby Nattheim - Gerstetten: Wende in der zweiten Halbzeit

Nattheim / HZ

Die TSG Nattheim und der VfL Gerstetten trennen sich 2:2.

Man merkte beiden Mannschaften an, dass es um viel geht: Sie waren sehr darauf bedacht, anfangs keine Fehler zu machen. Yoldas kam in der siebten Minute das erste mal hinter die Kette der Nattheimer – Nannt war aber zur Stelle. In der 17. Spielminute folgte die erste Gelegenheit für die Gastgeber: Schürle schlug einen Freistoß auf Brümmer, der mit dem Kopf den Ball gefährlich verlängern konnte. Baum war jedoch auf der Hut.

Nach gut zwanzig Minuten hatte Blum das 1:0 für die Nattheimer auf dem Fuß. Als Brümmer eine Flanke in den Strafraum schlug, versuchte Blum allerdings, diese anzunehmen, statt direkt abzuschließen. Dabei versprang ihm der Ball, sodass Keeper Baum ihn aufnehmen konnte. Keine zwei Minuten später lief Brümmer alleine auf Baum zu. Brümmer wurde während seines Abschluss aber unsanft von seinem Gegenüber von den Beinen geholt.

Der gut leitenden Schiedsrichterin blieb nichts anderes übrig, als auf Strafstoß zu entscheiden. Diesen verwandelte Fabian Horsch in der 26. Minute gewohnt souverän zum 1:0 für die Gastgeber. In der 37. Minute erhöhte Schürle auf 2:0. Brümmer flankte aus dem Halbfeld auf Schürle, der den Ball aus dem Lauf aus etwa 18 Metern volley nahm und ihn unhaltbar zum 2:0 einschlug. Brümmer hatte selbst noch zwei Möglichkeiten, zu treffen, doch Baum parierte beide Male, sodass Nattheim zur Pause mit 2:0 führte.

In der zweiten Halbzeit musste die Schiedsrichterin erneut zur Pfeife greifen. Diesmal war es Burr, der in der 55. Minute Färber im Strafraum foulte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Eckardt zum 1:2-Anschlusstreffer für Gerstetten.

Brümmer (58. Minute) und Frank (64. Minute) hatten beide die Chance, auf 3:1 zu erhöhen, nutzen diese jedoch nicht. Und Fußball wäre nicht Fußball, wenn das unbestraft bleiben würde. In der 70. Spielminute versenkte Evrensel einen Freistoß aus rund 20 Metern im linken Eck von Keeper Nannt zum 2:2-Ausgleich.

Letztlich gerechte Punkteteilung

Gerstetten wollte sich nicht mit dem Remis zufriedengeben, aber außer einer Chance durch Eckardt waren die Gäste nicht mehr zwingend genug. Im Gegenzug hatte Nattheim wenige Minuten vor Schluss noch die Chance, den 3:2-Führungstreffer zu erzielen, doch Prater schoss aus rund 13 Metern knapp über das Tor und Schürle scheitere an der Latte. Somit blieb es beim 2:2, welches in der Summe auch verdient ist.