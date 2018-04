Neresheim Der SVN darf wieder hoffen

Neresheim / HZ

In Lorch gab es einen 2:1-Sieg, gegen Neuler eine 1:2-Niederlage.

Nachdem sich der SV Neresheim vergangene Woche von Trainer Erhard Kühnhold getrennt hatte, gab es unter der Regie des bisherigen Co-Trainers Sven Palinkas gleich das lange ersehnte Erfolgserlebnis. Beim 2:1-Sieg des SVN am Samstag in Lorch machten die Neresheimer von Beginn an Druck und erarbeiteten sich gute Chancen. In der 30. Minute fiel das 1:0. Illenberger setzte energisch nach und zwang seinen Gegenspieler zu einem Fehlpass, Werner musste nur noch einschieben. In der 82. Minute gelang der überraschende Ausgleich durch Coletti. Neresheim zeigte aber eine tolle Moral und konnte in der 88. Minute durch den eingewechselten Schaber nach guter Vorarbeit durch Werner den verdienten Siegtreffer markieren. SV Neresheim: Franke, Jakobschy, Klein, J. Knaus, Bulut (75. Schaber, 90. Huber), Illenberger, Werner, Y. Knaus, Kraus, Kurz, Wanner

Gestern im Heimspiel gegen Neuler lief es dann allerdings nicht mehr so gut. Die Gäste konnten durch Manuel Greiner in der 18. Minute in Führung gehen und erhöhten durch Tobias Grosz in der 65. Minute zum 0:2. Dem SVN gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Dennis Werner (77.).