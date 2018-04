Heidenheim Nachwuchs des 1. FC Heidenheim schafft den Klassenerhalt

Heidenheim / HZ

Sowohl die A- als auch die B-Junioren des 1. FC Heidenheim werden sich in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga mit deutschen Topteams messen.

Was die Heidenheimer Zweitliga-Herren in den nächsten Wochen erreichen wollen, haben die FCH-Nachwuchsteams nun schon in der Tasche: den Klassenerhalt.

Heidenheims U 19 sicherte sich mit dem Punktgewinn im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg vorzeitig den Verbleib in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. In der ersten Halbzeit kam die Mannschaft von Trainer Jens Bauer nicht gut ins Spiel, agierte zu passiv und war nicht aggressiv genug.

Die einzige Gefahr fürs Tor der Gäste entstand bei Standardsituationen, bei denen jedoch die letzte Konsequenz fehlte. Folgerichtig ging es torlos in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte kam Heidenheim besser ins Spiel und zeigte sich zweikampfstärker. In der 58. Minute war Jonas Brändle nach einem Fehlpass der Gäste zur Stelle und bereitet das 1:0 durch Gökalp Kilic vor, der souverän ins linke Torwarteck traf. Lediglich sechs Zeigerumdrehungen später verursachte Kevin Sessa einen Strafstoß, als er am Trikot seines Gegenspielers zog. Den fälligen Strafstoß verwandelten die Nürnberger zum 1:1-Ausgleich.

Glück hatte der FCH im Anschluss, als man den Gegner durch Fehlpässe und individuelle Fehler zu Torchancen einlud. Der Heidenheimer Defensive gelang es jedoch, im weiteren Verlauf jegliche Versuche der Franken abzuwehren. So blieb es bei einem aus FCH-Sicht glücklichen 1:1-Unentschieden.

„Man hat den Spielern die vergangenen Wochen deutlich angemerkt. Wir freuen uns aber, dass wir in diesem Jahr weiterhin zu Hause ungeschlagen sind“, resümierte Trainer Jens Bauer.

Remis auch für die B-Junioren

Heidenheims U 17 erreichte bereits drei Spieltage vor Schluss mit einem 2:2 beim FC Augsburg das oberste Saisonziel, den Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga.

Bei sommerlichen Temperaturen trat die Mannschaft von Trainer Achim Imrich am Sonntag im Augsburger Rosenaustadion an. Der sehr tief stehende Gegner versuchte sein Glück immer wieder mit Kontern. So auch in der achten Minute, als über die rechte Angriffsseite Denil Badzak freigespielt wurde und das 1:0 für die Heimmannschaft erzielte.

Weitere Bemühungen des FCH blieben ohne Erfolg, der Gegner blieb stets gefährlich mit seinen schnellen Kontern. Letztendlich ging es aber mit dem 1:0 in die Halbzeitpause. Der Start in die zweite Hälfte verlief besser. Imrich hatte die richtigen Worte gefunden und der FCH kam wie verwandelt aus der Kabine. Angriff um Angriff lief nun auf das Tor des FC Augsburg.

Mit hoher Laufbereitschaft, trotz glühender Hitze, versuchte die Heidenheimer U 17, das Spiel zu drehen. Eine schöne Kombination in der 53. Minute führte dann zum Ausgleich. Julian Stark vollendete gekonnt nach Vorarbeit von Timo Hirschle. Stark belohnte sich anschließend für seine gute Leistung und erzielte nach Vorarbeit von Luca Piljek sogar die 2:1-Führung für Heidenheim. Weitere gute Möglichkeiten konnten nicht genutzt werden und so kam es in der 73. Minute nach einem Konter zum Ausgleich des FC Augsburg durch Moritz Schweinstetter.

Über die gesamte Spielzeit gesehen, war es ein gerechtes Unentschieden. Mit mehr Konzentration vor dem Tor hätte man drei Punkte mitnehmen können, durch den Punktgewinn wurde aber das Minimalziel für diesen Spieltag erreicht und der Klassenerhalt gesichert.