Fußball Brümmers Treffer reicht der TSG

Fußball / Wolfgang Gentner

Nattheim setzt im Derby beim stark kämpfenden VfL Gerstetten seine makellose Bilanz mit einem 1:0-Auswärtssieg fort und bleibt Spitzenreiter. Torhüter Baum hält überragend.

Die TSG Nattheim hat ihre bisher makellose Bilanz auch beim Kreisderby in Gerstetten fortgesetzt und bleibt nach dem verdienten 1:0-Erfolg an der Tabellenspitze. Die Hausherren um ihren glänzenden Torhüter Denis Baum zeigten eine sehr gute kämpferische Vorstellung, aber in der Offensive wogen die vielen Ausfälle einfach zu schwer.

Bei zeitweise stürmischem Wind hatte Nattheims Torjäger Patrick Brümmer bereits in der ersten Minute die Führung auf dem Fuß, er zielte jedoch knapp vorbei. Dies sollte jedoch in den ersten zwanzig Minuten der einzige Höhepunkt bleiben, denn die Gäste bemühten sich zwar um einen geordneten Spielaufbau, aber der VfL hielt voll dagegen und ließ überhaupt nichts zu.

So wurde es erst durch einige Standardsituationen richtig gefährlich für den VfL, erst strich der Volleyschuss von Brümmer nur knapp drüber (22.) und kurz darauf parierte VfL-Keeper Baum den Kopfball von Niklas Zimmermann in grandioser Manier. Die Partie wurde nun interessanter, da sich auch die Gerstetter aus ihrer Deckung wagten und ihrerseits zu Möglichkeiten kamen.

Dabei wirkten die TSG-Abwehr zweimal zu sorglos und bei konsequenter Ausführung hätten sowohl Meliksah Evrensel sowie Enes Say erfolgreich sein können, doch auch Nattheims Keeper Tobias Schuh zeigte sich voll auf der Höhe. In der 31. Minute verursachte Gerstettens Matthias Häcker mit seinem klaren Foul an Moritz Lankes einen Elfmeter. Den nicht sonderlich platzierten Strafstoß von Florian Horsch konnte Baum parieren.

In der Folgezeit verloren die Hausherren bereits im Aufbau viele Bälle und spielten so der TSG in die Karten, die nun immer wieder über außen durchkam. Der Ertrag blieb dagegen weiterhin aus und auch eine ganze Eckball-Serie kurz vor der Pause sollte nicht zum Erfolg führen. Nach dem bislang schönsten Angriff der Partie steckte Nattheims Spielmacher Robin Schürle kurz vor der Pause ideal auf Brümmer durch, doch auch hier konnte Baum per Fußabwehr seinen Kasten sauber halten.

TSG gibt nach der Pause Gas

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste die Schlagzahl, und bereits in der 47. Minute hatte wiederum Brümmer nach toller Hereingabe von Manuel Blum die Führung auf dem Fuß, sein Schuss strich aber über das Tor. Nachdem Franz Fischer in der 54. Minute zu lange mit dem Abschluss gezögert hatte, war es dann in der 56. Minute soweit, als Brümmer aus halbrechter Position im Strafraum überraschend abzog und diesmal war sogar Baum machtlos.

Am Spielverlauf änderte dieser Treffer freilich wenig, der VfL überließ den Gästen nach wie vor viel Ballbesitz, doch die TSG verpasste trotz einiger guter Möglichkeiten den Ausbau der Führung. Der VfL-Torhüter zeigte weiterhin seine Klasse, parierte überragend gegen Blum sowie Fischer, und einige Situationen in Überzahl spielten die Nattheimer einfach auch schlampig zu Ende.

Die Gastgeber witterten in der Schlussviertelstunde ihre Chance und riskierten nun auch mehr, doch zu mehr als einer guten Chance durch Evrensel, der im letzten Moment von Florian Horsch gestoppt wurde, reichte es nicht.