Fußball Brümmer legt auch nach

Fußball / HZ

In Kirchheim gab es einen 5:1-Erfolg für die TSG Nattheim im Nachholspiel.

Das achte Spiel in 27 Tagen bestritten die Bezirksliga-Fußballer der TSG Nattheim am vergangenen Mittwoch in Kirchheim. Die große Belastung für die berufstätigen Amateure machte sich auch in dieser Partie bemerkbar. Beide Mannschaften begannen verhalten, wobei die TSG die besseren Chancen hatte.

Dennoch fiel die Nattheimer Führung durch Maximilian Frank wie aus dem Nichts. Der Ball schlug nach seinem Schuss aus knapp 25 Metern im Winkel ein (39.).

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Gäste zwei gute Konterchancen. Besser machte es Kirchheim, Christoph Schindele traf in der 55. Minute zum 1:1. Doch nur zwei Minuten später war Nattheims Top-Torjäger Patrick Brümmer mit einem Freistoß aus knapp 20 Metern erfolgreich.

Danach hatten beide Teams gute Chancen, diese wurden aber unkonzentriert zu Ende gespielt oder scheiterten an den guten Torhütern. Nach einem schönen Spielzug über Brümmer und Jens Baamann erhöhte der eingewechselte Markus Schunn aus kurzer Distanz auf 3:1 (84.). Zwei Minuten später war wiederum Brümmer erfolgreich, nachdem er einen Abspielfehler ausnutzte. Es war sein 23. Saisontreffer, womit er weiterhin Zweiter der Torjägerliste ist.

Quasi mit dem Schlusspfiff erzielte Baamann den 5:1-Endstand aus Nattheimer Sicht.

Am Sonntag empfängt die TSG Nattheim als Tabellendritter, im dann neunten Spiel in vier Wochen, den Vierten Lauchheim (15 Uhr). TSG Nattheim: Schuh, Max Horsch, Burr, Fabian Horsch, Lankes, Frank, Fischenich (79. Baamann), Blum (83. Schunn), Schürle ( 86. Staud), Brümmer, Prater