Fußball Bezirkspokal: Sontheim schlägt Waldhausen

Sontheim / Wolfgang Gentner

Im Halbfinale setzte sich der FV Sontheim gegen den SV Waldhausen mit 2:1 durch und steht im Finale. Jorgo Kentiridis und Christoph Renner drehten für die Gastgeber der Partie.

In einem sehr umkämpften Pokal-Halbfinale zwischen dem FV Sontheim und dem SV Waldhausen blieben die spielerischen Höhepunkte zwar meist auf der Strecke, doch mit etwas Glück gingen die Hausherren wie schon im Punktspiel vor wenigen Tagen als Sieger vom Platz.

Vor 600 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und drückten die Sontheimer in die Defensive und hatten durch Jan Hasenmaier sowie Jens Prim auch zwei gute Möglichkeiten, die jedoch nichts einbrachten. In der Folgezeit entwickelte sich eine Partie mit vielen harten Zweikämpfen und insgesamt zwölf gelben Karten, die jedoch eindeutig zu viel des Guten waren.

Die Höhepunkte im Video

Die Gastgeber hatten in Ansätzen durchaus die Möglichkeit zum kontern, doch der letzte Pass war oft zu ungenau gespielt. Als sich die meisten der Zuschauer schon mit einer torlosen ersten Hälfte abgefunden hatte, nahm die Partie kurz vor dem Pausenpfiff doch noch enorm Fahrt auf. In der 43. Minute gingen die Gäste zu diesem Zeitpunkt verdient in Führung, als ihr Kapitän Kevin Mayer eine weite Hereingabe per Kopf aus über zehn Metern über FV-Torhüter Manuel Renner hinweg zum 0:1 verwerten konnte.

Sontheim antwortet prompt

Die Sontheimer zeigten sich jedoch keinesfalls geschockt und kamen bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem schönsten Angriff der gesamten Partie zum Ausgleich. Philipp Schmid schickte Marcus Mattick über rechts auf die Reise, der mit viel Tempo in den Strafraum eindrang dessen perfekten Pass versenkte Jorge Kentiridis zum 1:1.

Nach dem Wechsel ging es in diesem Stil weiter, denn bereits in der ersten Aktion fand Fatih Yildiz mit seinem gefährlichen Fernschuss in Sontheims Keeper Renner seinen Meister. In der 48. Minute führte die dritte Sontheimer Ecke zur Führung für den FV, als Kentiridis den Ball in die Mitte auf Christoph Renner zirkelte, der seinen Gegenspieler klar übersprang und zum viel umjubelten 2:1 einköpfte.

Die Reaktion der Gäste ließ nicht lange auf sich warten und in der 52. Minute hatte Sontheims Tobias Hörger auch das Glück auf seiner Seite, dass der sonst so konsequente Schiedsrichter das Foul gegen den durchgebrochenen Vedat Yel nicht mit der gelb-roten Karte bestrafte.

Gäste nur noch zu zehnt

Der Bezirksliga-Spitzenreiter aus Waldhausen riskierte nun immer mehr und gestattete den Sontheimer dadurch einige Konterchance, doch sowohl Mattick als auch Schmid scheiterten knapp. Die Defensive der Gastgeber hatte weiterhin Schwerstarbeit zu verrichten, doch so richtig gefährlich wurde es erst in der 75. Minute, als Mayer völlig frei vor Renner auftauchte, doch dieser zur Ecke klären konnte. Nur eine Zeigerumdrehung später schickte der Schiedsrichter Waldhausens Yildiz mit der Ampelkarte vom Platz, auch diese Entscheidung war eindeutig zu hart. In der Schlussphase beschränkten sich Sontheim in Überzahl auf das Halten des Ergebnisses. Die Gäste versuchten es mit langen Bällen, doch richtig brenzlig wurde es für den FV nicht mehr.

Hartes Spiel oder nicht?

Trotz der Niederlage war Jens Rohsgoderer keineswegs niedergeschlagen. „Ich bin mit dem gesamten Spiel sehr zufrieden. Wir waren – auch die letzten Minuten in Unterzahl – besser als Sontheim“, sagte der Waldhausener Trainer. Die Gäste seien spielbestimmend gewesen und hätten zu unrecht verloren. Das Spiel sei zudem nicht hart, sondern normal gewesen. „Dass es in einem Halbfinale die eine oder andere gelbe Karte gibt, ist klar“, so Rohsgoderer.

Dies sah Erdal Kalin etwas anders. Es sei schon ein hart geführtes Spiel gewesen, von Waldhausener Seite etwas mehr, erklärte der Sontheimer Coach. Zudem sei es insgesamt keine schöne, sondern eine zerfahrene Partie gewesen.

Waldhausen habe zudem aus der 0:2-Niederlage vor elf Tagen Lehren gezogen, so Kalin weiter. „Sie haben uns vorne gut zugestellt, sodass wir nicht sauber rausspielen konnten.“ In der zweiten Halbzeit sei sein Team besser eingestellt, aggressiver und bissiger gewesen. „Der Sieg war letztlich verdient“, betonte der Sontheimer Trainer, dessen Team am Sonntag in der Liga Kirchheim empfängt (15 Uhr).