Fußball Bezirksliga: Kommen und Gehen im Lazarett

Kreis Heidenheim / Von Edgar Deibert

Mit dem AC Milan Heidenheim und dem VfL Gerstetten treffen zwei Teams im Derby aufeinander, die zuletzt personell gebeutelt waren. Zudem empfängt die TSG Schnaitheim den FC Ellwangen.

Verletzungen, berufliche und private Verpflichtungen sowie Urlaub. Neben Toren und Punkten dreht sich in den unteren Fußballklassen auch um diese Liste viel. In der Regel können Leistungsträger, die warum auch immer ausfallen, nur schwer ersetzt werden. Davon konnten in den vergangenen Wochen vor allem die Trainer des AC Milan Heidenheim und des VfL Gerstetten ein Lied singen.

So musste bereits zu Saisonbeginn Dusko Cuckovic, Trainer des AC Milan Heidenheim, aus verschiedenen Gründen auf Stammspieler verzichten. Auch deswegen kam der Aufsteiger nur schwer in Gang und ist momentan Vorletzter. So fallen auch im Heimspiel am Sonntag gegen Gerstetten (15 Uhr) drei wichtige Spieler aus. Stürmer Arkin Gülperi laboriert an Leistenproblemen und Dominic Hannemann hat sich beim 1:5 gegen Unterkochen in der Vorwoche am Sprunggelenk verletzt, sagt Coach Cuckovic.

Zudem sah Sercan Tunceli nach einem Wortwechsel mit einem Gegenspieler die rote Karte und fällt gesperrt aus. Diese sei vollkommen ungerecht gewesen, betont Cuckovic und verweist darauf, dass der Unterkochener Spieler nur Gelb sah. Der AC Milan Heidenheim wolle aber Einspruch einlegen.

Aufsteiger macht zu viele Fehler

Nichtsdestotrotz, die Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Unterkochen bezeichnet Cuckovic als „desaströs“. Seinem Team seien in vier Minuten dumme Fehler unterlaufen. „Solche Unkonzentriertheiten darf man sich gegen erfahrene Mannschaften eben nicht leisten“, so der 30-Jährige. Aufgrund der personellen Situation sei der AC Milan Heidenheim zwar angeschlagen, aber nicht chancenlos. Denn beim Gegner lief es zuletzt auch nicht so gut, so Cuckovic.

VfL Gerstetten der Favorit

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge (1:3 in Waldhausen und 0:1 im Heimspiel gegen Nattheim) ist der VfL Gerstetten auf den Zwölften Platz abgerutscht. Dabei hätte seine Mannschaft gegen Nattheim ein Unentschieden durchaus verdient gehabt, sagt Sebastian Knäulein. Am Sonntag sieht der VfL-Trainer sein Team in der Favoritenrolle. Allerdings ist der 37-Jährige davon überzeugt, dass sich Gerstetten deutlich mehr reinhängen müsse, als beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams vor knapp sechs Wochen im Bezirkspokal, wo der VfL eher locker mit 3:1 gewann.

Auch in Gerstetten gibt es immer wieder Fluktuationen im Kader. So kehren Felix Eckardt (zuletzt beruflich verhindert) und André Färber (privat verhindert) zurück. Bei Adrian Seibold (nach Muskelfaserriss im Oberschenkel) sei ein Einsatz noch ungewiss. Ausfallen werden laut Knäulein dagegen Meliksah Evrensel und Edis Yoldas (beide im Urlaub).

Tospcorer Matthias Kolb

Dagegen kann die TSG Schnaitheim auf einen breiten Kader setzen. Der Tabellendritte profitiert nicht nur davon, sondern auch von der Rückkehr von Matthias Kolb, der in der Vorsaison lange aufgrund eines Mittelfußbruchs ausfiel. Der 33-Jährige sei zwar noch nicht wieder bei 100 Prozent, tue der Mannschaft aber gut, sagt Trainer Patrik Bartak. Kein Wunder, mit acht Scorerpunkten (vier Tore und vier Vorlagen) liegt Kolb ligaweit, zusammen mit Nattheims Patrick Brümer (sechs Tore und zwei Vorlagen) an der Spitze.

Bei der ersten und überraschenden Saisonniederlage in der Vorwoche gegen den damaligen Tabellen-13. Kirchheim (0:3) habe seine Mannschaft nicht das abgerufen, was sie könne, sagt Bartak. Nun empfängt die TSG morgen das bislang punktlose Schlusslicht FC Ellwangen. „Vom Kopf her ist es immer schwer auf Mannschaften vorzubereiten, die unten in der Tabelle stehen“, erklärt der Schnaitheimer Coach.

Ein Schuss vor den Bug?

Der 33-Jährige hofft, dass die erste Niederlage womöglich „ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“ gewesen sei und betont, dass die TSG Schnaitheim nicht die erste Mannschaft sein wolle, gegen die Ellwangen punktet.

Warum der FC Ellwangen, der in der Vorsaison als Aufsteiger den sechsten Tabellenplatz belegt hat, nach sechs Niederlagen in Folge Schlusslicht ist, kann sich Chrisovalantis Chalkidis auch nicht so recht erklären. „Das ist schon unglaublich“, so der Ellwanger Trainer, der in Bolheim lebt. „Wir haben keine Verletzten, die Stimmung ist bombastisch und der Verein bleibt ruhig“, so der 35-Jährige. „Wir haben auch gute Chancen und spielen guten Fußball. Wir sind keine Rumpeltruppe. Dass wir noch keine Punkte haben, ist irgendwie Wahnsinn.“

Unterschätzen? Nein, danke!

Aufgrund der Tabellensituation sei jedes Spiel für den FC Ellwangen ein Kracher, betont Chalkidis. Der Ellwanger Coach glaubt auch nicht, dass Schnaitheim sein Team unterschätzen könnte. „Das möchte ich auch gar nicht. Wir haben eine gute Qualität.“