Fußball-Bezirksliga Ab Ostern beginnt die stressige Phase

Kreis Heidenheim / Elena Kretschmer

Nicht so ins Gras beißen wie letztes Jahr“ – das hat für den Sontheimer Fußballtrainer Erdal Kalin heuer absolute Priorität. Denn am Osterwochenende vor einem Jahr musste seine Mannschaft zwei bittere Niederlagen einstecken: „In zwei Spielen null Punkte, das hätte uns die Vizemeisterschaft kosten können.“ Tat es am Ende nicht. Doch der schlimmste Wermutstropfen war, dass die Gmünder, gegen die der FV Sontheim verloren hatte, eine Woche nach dem Spiel ihre Mannschaft abmeldeten. Auch das ist Schnee von gestern.

Hellwach gegen Neuler

Jetzt gilt es, sich gut auf das Heimspiel am Montag gegen Lauchheim vorzubereiten. Heute müssen die Sontheimer auswärts gegen den TV Neuler ran. „Die Neuler sind auf Konter fixiert und haben sehr schnelle Außenstürmer. Wir müssen hellwach sein, schnell umschalten und ihre Offensivbemühungen im Keim ersticken“, analysiert Kalin. Zwar sei sein Team in dieser Konstellation als Tabellenvierter Favorit, aber man treffe auf eine kompakte, homogene Mannschaft.

Die Lauchheimer hingegen liegen den Sontheimern: „Das Hinspiel haben wir gewonnen und ihnen somit ihre einzige Heimniederlage beschert.“ Aber Lauchheim habe gerade eine Lauf, gehe aggressiv gegen den Ball und brauche wenige Chancen für Tore. „Das sind Minimalisten“, scherzt Kalin. „Wir müssen Zuhause eine Macht sein und Gas geben, damit wir wieder ein Stück näher an die Top drei rankommen.“

Auch für den Nattheimer Trainer Klaus Beyrle ist das Osterwochenende ein außergewöhnliches: „Das ist der Startschuss für einen intensiven April.“ Ab heute habe seine TSG neun Spiele zu bewältigen. „Das wird richtig heavy. Da kommen wir dann schon an unsere Grenzen.“ Denn eine spielintensive Zeit sei auch eine verletzungsintensive und man habe ja ohnehin schon drei Ausfälle.

Sein Trainerkollege Thomas Lieb habe sich den ersten Gegner, Unterkochen, in der Partie gegen Neresheim angesehen: Eine kompakte Mannschaft mit guter Offensive und guten Standards, für die ein bis zwei gute Chancen ausreichen. „Außerdem spielen sie schon jahrelang zusammen. Da greifen die Mechanismen gut“, erklärt Beyrle.

Heubach hingegen habe zwar eine durchwachsene Hinrunde gespielt, aber im letzten Spiel gegen Waldhausen überrascht, als der TSV den Tabellenersten mit 1:0 zu Fall brachte. Beim Auswärtsspiel in Heuchbach komme es nun darauf an, ob auf dem Kunstrasenplatz gespielt oder im Stadion gespielt wird. „Die Heubacher haben ein sehr körperbetontes Spiel, deshalb wäre mir das Stadion lieber. Da haben wir mehr Raum. Der Kunstrasenplatz ist enger“, so Beyrle. Entschieden werde das aber erst am Spieltag selbst.

Den Kunstrasenplatz meiden würde am liebsten auch Ralf Polzer, Trainer des VfL Gerstetten. Denn der Gegner am Montag, der FV 08 Unterkochen, habe dadurch einen Heimvorteil. „Die hatten ihre ganze Vorbereitung auf Kunstrasen. Das ist schon ein nicht zu verachtendes Plus“, sagt Polzer. Trotzdem fahre man am Montag positiv gestimmt nach Unterkochen.

Auch dem heutigen Spiel gegen Ebnat sieht der Trainer gelassen entgegen: „Das Hinspiel haben wir 5:0 gewonnen und auch vom Kader her sind wir die Favoriten, denke ich.“ Um nicht zwei Spiele in drei Tagen spielen zu müssen, habe er den Ebnatern vorgeschlagen, das Spiel in Gerstetten auf Donnerstag vorzuverlegen, sei dabei aber nicht auf Gegenliebe gestoßen. „Mir wäre das lieber gewesen, weil jetzt nach Ostern wird's anstrengend mit den englischen Wochen“, so Polzer.

Trainer Patrick Bartak sieht die TSG Schnaitheim fürs Osterwochenende gerüstet: „Das einzig besondere an der Vorbereitung ist, dass wir einen anderen Trainingsrhythmus haben. Ansonsten ist das ja jedes Jahr so.“ Sein Kader sei breit aufgestellt, sodass er auch mal die Positionen rotieren könne.

Nicht leichtsinnig werden

Mit dem heutigen Heimspiel gegen Iggingen, das auf dem Kunstrasenplatz und deshalb erst um 17.30 Uhr (zuvor spielen dort die Kreisligisten Türkspor und Steinheim) stattfindet, sowie der Partie in Waldhausen am Montag stehen der TSG recht unterschiedliche Partien bevor. Der erste Gegner liegt auf Platz 14, Waldhausen ist Spitzenreiter. „Wir tun uns oftmals schwerer gegen Teams aus dem hinteren Tabellenbereich.“ Deshalb lege er den Fokus darauf, nicht leichtsinnig zu werden.

„Erst kommt die Pflicht und dann die Kür“, so Bartak. Waldhausen habe in der Liga momentan den bestbesetzten Kader, besonders mit Ex-Verbandsligaspieler Jan Hasenmaier. „Die sind auf dem Papier zwar der schwierigere Gegner, aber da haben wir nichts zu verlieren und können frei ins Spiel gehen.“

Die heutigen Partien finden um 15.30 Uhr statt. Nur Schnaitheim tanzt aus der Reihe: Hier wird erst um 17.30 Uhr angepfiffen. Am Montag geht's um 15 Uhr los.