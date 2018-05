Stimmen „Und dann ist es scheißegal“: Die Stimmen zum Spiel

Fußball / Edgar Deibert

Und, war es eine verdiente Niederlage gegen Kaiserslautern? Die Stimmen zum verlorenen Spiel gegen Kaiserslautern:

Das ist eine von Journalisten gern gestellte Frage, für die die FCH-Spieler am Sonntag kein Verständnis hatten. „Ob sie verdient oder unverdient ist, interessiert keinen“, stellte Norman Theuerkauf unmissverständlich fest und richtete seinen Blick bereits Richtung Sonntag, aufs Heimspiel gegen Greuther Fürth.

„Wir werden alles dafür tun, dass wir das Spiel gewinnen und dass wir in der Liga bleiben. Jeder glaubt daran“, so der 31-Jährige.

Allerdings musste eine kleine Spiel-Rückschau dann doch sein. Was war denn schiefgelaufen? „Wir waren zunächst gut im Spiel, machen aber das Tor nicht“, analysierte Theuerkauf. Nach einer druckvollen Anfangsphase lief das Spiel aber „ein bisschen dahin“, so der Heidenheimer Innenverteidiger.

Nachdem der FCH in der ersten Halbzeit nichts zugelassen habe (so Theuerkauf), sei ihm ein Fehler unterlaufen. Er habe beim Pass auf seinen Gegenspieler Sebastian Andersson auf Abseits spielen wollen – obwohl es gar kein Abseits war. „Dadurch geraten wir ins Hintertreffen und sind leider nicht mehr zurückgekommen“, bedauert Theuerkauf. „Ich habe keine Ahnung, was ich in dem Moment gedacht habe. Es war ganz klar mein Fehler, das muss ich auf meine Kappe nehmen.“

Dabei kam der FCH nicht gut aus der Kabine, wie Kevin Kraus bemerkte. So habe sich der Rückstand angebahnt. „Wir hatten dann keinen Zugriff mehr und haben gefühlt wenig Zweikämpfe gewonnen“, merkte der 25-Jährige an. „Es war wirklich eine Frage der Zeit, bis wir das 1:0 kassieren.“

Doch auch Kraus wollte sich nicht lange mit der verlorenen Partie aufhalten. „Wir brauchen jetzt gar nicht über das Spiel zu reden, sondern müssen uns auf Fürth konzentrieren“, betonte der Innenverteidiger. „Nächste Woche müssen wir alles geben und gewinnen. Und dann ist es scheißegal, was die Saison über passiert ist.“