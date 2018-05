Sontheim 3:0-Sieg: Sontheim bleibt am Drücker

Sontheim / Markus Benz

In Iggingen kam der FV zwar zunächst schwer ins Spiel, siegte aber letztlich klar mit 3:0 und übernahm damit wieder den Relegationsplatz.

Gegen eine kurzzeitig mutig mitspielende Igginger Mannschaft behauptete sich der FV letztendlich souverän und fuhr einen weiteren klaren Auswärtssieg ein.

Vor allem in der Anfangsphase, als Sontheim überhaupt nicht ins Spiel fand, boten sich den Gastgebern hochkarätige Torchancen. Bereits in der achten Minute schoss ein Igginger Angreifer unbedrängt über das Gästetor und in der zwölften Minute konnte Schlussmann Manuel Renner gegen einen erneut freistehend zum Abschluss kommenden Stürmer der Hausherren parieren.

Sontheim findet zu seiner Linie

In der Folgezeit agierte der FV wesentlich konzentrierter und fand immer besser ins Spiel. Nachdem zunächst noch Christoph Renner und Hörger ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen, gelang dem FV in der 35. Spielminute der Führungstreffer. Nach einem Freistoß von Kentiridis scheiterte Hörger zunächst noch am Torpfosten. Den Abpraller schob Rene Färber aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Torlinie.

Nach dem Seitenwechsel war Sontheim dann die deutlich überlegene Mannschaft und baute in der 54. Minute seine Führung aus: Auf Vorarbeit von Mack setzte sich Schmid gegen Iggingens Hintermannschaft durch und erhöhte mit einem platzierten Schuss auf 0:2.

Nachdem der FV noch mehrere klare Torchancen ungenutzt ließ, war es Kentiridis vorbehalten, in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zu setzen. Mit einem sehenswerten Schuss aus 22 Metern traf er zum 0:3-Endstand.

Wieder auf dem Relegationsplatz

Mit dem siebten Sieg in Serie übernahm der FV Sontheim wieder Rang zwei in der Bezirksliga, da Konkurrent Lauchheim in Unterkochen verlor. Auch Spitzenreiter Waldhausen ist bei sechs Punkten Rückstand und einem Spiel weniger nicht außer Reichweite. FV Sontheim: M. Renner, Gauß (77. Goldau), Kastler, Kropp (66. Horsch), Hörger, R. Färber, Mack, Gentner (77. Nusser), Schmid, Kentiridis, C. Renner