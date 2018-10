Mädchenfußball In Frankfurt einen Punkt erkämpfen

In Frankfurt einen Punkt erkämpfen

Frankfurt / Günther Herz

Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen reisen die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim in die Main-Metropole. Nach dem etablierten FFC Frankfurt wartet der gut gestartete Aufsteiger Eintracht Frankfurt auf die Crailsheimerinnen.

Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen rangiert die Eintracht in der Tabelle vor den TSVlerinnen. Sicher ist Frankfurt keine Übermannschaft, doch können die Hessinnen auf eine ausgeglichene Elf zurückgreifen, die ihre mannschaftliche Geschlossenheit schon mehrmals unter Beweis stellen konnte.

So gewann die Eintracht überraschend gegen ihren Lokalrivalen FFC und trotzte auch Alberweiler ein Unentschieden ab. Allerdings verloren sie auch gegen Nürnberg und Bayern München. Nur durch ein konzentriertes Auftreten der gesamten Mannschaft ist in Frankfurt wohl überhaupt etwas zu holen.

Aussetzer wie in Sindelfingen kann man sich gegen eine gut organisierte Mannschaft wie Frankfurt nicht nochmals erlauben. Durch Fehler in der Vorwärtsbewegung machte man Sindelfingen stark und wurde unter Wert mit 2:6 nach Hause geschickt.

Fast alle Mädels an Bord

So war im Training das sichere Passspiel diese Woche mehrmals auf dem Plan von A-Lizenz-Inhaberin Anika Höß. Ob dies dann so umgesetzt werden wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls sind bis auf die Dauerverletzten Paula Schwab und Pauline Krause alle Mädels an Bord.

Es gilt, den Geist von München wieder in die Köpfe des gesamten Teams zu bringen. Hier bezwang das Team aus der Horaffenstadt mit einer tollen Mannschaftsleistung einen vermeintlich übermächtigen Gegner zum Schluss sogar noch auf dessen Rasen mit 1:0 und steht deshalb derzeit auch immer noch auf einem Nichtabstiegsplatz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, muss das Ziel für die Kickerinnen aus Crailsheim auch in dieser Runde sein.