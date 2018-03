Fußball Illertissen setzt Negativserie fort

Illertissen / Jochen Baisch

Der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen hat im Heimspiel am Samstag gegen Greuther Fürth II eine 0:3-Niederlage einstecken müssen und wartet weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2018.

Bei den Fußballern des FV Illertissen gehen in der bayerischen Regionalliga zwar nicht die Lichter aus, doch die Negativ-Serie von nun fünf erfolglosen Auftritten mit nur einem Zähler geben schon zu denken: Auch dem Abstiegskandidaten SpVgg Greuther Fürth II konnten die Illertaler im Vöhlinstadion nicht beikommen und verließen mit einem 0:3 (0:1) das Spielfeld. Die Konsequenz: Sturz auf den zehnten Tabellenplatz und erstmals eine negative Tordifferenz.

Ein Grund für die völlig unbefriedigenden Resultate liegt in der Tatsache, dass der schmale FVI-Spielerkader Ausfälle von Stammspielern nicht mehr auffangen kann. Kommen dann im Verlauf der Partie wie gegen die jungen Franken noch weitere verletzungsbedingte Ausfälle hinzu - Sebastian Enderle (16.) und Benedikt Krug (38.) mussten lädiert vom Feld - dann kann FVI-Trainer Herbert Sailer nicht mehr wie es sein sollte reagieren. Eine weitere Ursache für den Leistungseinbruch gegenüber der ersten Serie liegt auch im Wechsel von Torjäger Alexander Nollenberger zum FC Bayern II in der Winterpause, Der Torjäger ist natürlich nicht adäquat zu ersetzen und fehlt vorne an allen Ecken und Enden. So kam Greuther Fürth II durch Tore von Sammy Ammari (6., 79.) und Leon Volz zu einem nur zwischen der 60. und 80. Minute etwas gefährdeten Sieg. In dieser Phase hatten die Hausherren Widerstand geleistet und waren drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Doch dann kam der 30-Meter-Streich von Ammari zum 0:2. Die Sache war erledigt.