Fußball Zwei Tore, drei Punkte und ein großer Eklat

Pforzheim / Hartmut Ruffer

Das deutlich jüngere Team hat sich durchgesetzt. Ilshofen (Durchschnittsalter 25,3 Jahre) gewinnt mir 2:0 in Pforzheim (Durchschnittsalter 29,0 Jahre). Dabei waren die Vorzeichen für den TSV nicht besonders gut. Simon Wilske fiel wegen eines grippalen Infekts aus. Schlimmer erwischte es Michele Varallo. „Er hatte einen Arbeitsunfall, war kurzzeitig bewusstlos. Mittlerweile geht es ihm wieder gut, aber an einen Einsatz war nicht zu denken“, berichtete Ralf Kettemann.

Der Spielertrainer bereitete noch am späten Samstagabend per Videoanalyse die Begegnung auf. „Das mache ich meistens so. Nach einem Sieg fällt das natürlich leichter.“ Was er sah, gefiel ihm zu großen Teilen. „Nur zu Beginn hatten wir ein kleines Problem, richtig ins Spiel reinzukommen. Dann aber waren wir spielbestimmend.“ Lukas Lienert traf mit einem Schuss aus 18 Metern nur den Pfosten.

Wieszt pariert Strafstoß

In der 31. Minute herrschte Aufregung. Lukas Lindner wurde am Rande des Strafraums gefoult. Die Pforzheimer Zuschauer wollten das Vergehen außerhalb des Sechzehners gesehen haben, doch dem war nicht so: Elfmeter für Ilshofen. In diesem Moment holte Ralf Kettemann seine Vergangenheit ein. Denn 2008 spielte er zusammen mit Manuel Salz für den damaligen Drittligisten Stuttgarter Kickers. Mittlerweile steht Salz bei den Pforzheimern im Tor. „Manu hat damals fünf oder sechs Elfmeter am Stück gehalten. Das ging mir kurz durch den Kopf.“ Doch Kettemann drängte die Gedanken beiseite, legte sich den Ball zurecht und verwandelte souverän zur Ilshofener Führung.

Es folgte eine Szene, „in der wir Glück gehabt haben“. Drei Minuten nach dem Elfmeter gab es erneut Strafstoß, diesmal für Pforzheim. Jonas Wieszt hatte Dominik Salz, den Bruder von Manuel Salz, von den Beinen geholt. Doch beim Schuss von Kreshnik Lushtaku ahnte Wieszt die richtige Ecke und parierte den Elfmeter. „Das war wichtig, denn Rückschläge haben uns zuletzt gar nicht gut getan“, meinte Kettemann.

Sein Team agierte nach dem Wechsel defensiver auf dem holprigen Boden im Pforzheimer Holzhofstadion. „Wir haben es in Kauf genommen, dass der CfR mehr Ballbesitz hat, sind aber gut gestanden.“

Pforzheim, das nach eigenen Angaben einige Spieler einsetzte, die noch durch einen Infekt geschwächt waren, kämpfte. Doch viele Aktionen waren zu ungenau – Ilshofen machte geschickt die Räume eng. Das zeichnete dieses Team schon die vorherigen Oberligaspiele aus.

Je länger das Spiel andauerte, desto häufiger ergaben sich für den TSV Konterchancen. Ramazan Kandazoglu traf in der 81. Minute den Außenpfosten. 60 Sekunden vor dem Ende sorgte dann der Spielertrainer für die Entscheidung. Kettemanns Freistoß aus 21 Metern wurde von der Mauer abgefälscht und landete unhaltbar im Tor. Der TSV Ilshofen konnte über die ersten drei Punkte auf des Gegners Platz jubeln.